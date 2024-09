Schianto auto-moto sul monte Fasce: giovane centauro in ospedale con l’elicottero

Genova. Incidente stradale nel pomeriggio di domenica sulla strada provinciale del monte Fasce, che da Apparizione porta a Uscio. Lo scontro ha coinvolto una moto e un’auto, e ad avere la peggio è stato il giovane centauro.

L’incidente si è verificato all’altezza di una biforcazione della strada. La dinamica è ancora da accertare, ma si è trattato di uno scontro piuttosto violento.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Apparizione e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco con a bordo il personale sanitario per prestare le prime cure al motociclista, cui è stato assegnato un codice rosso, e trasferirlo nel più breve tempo possibile all’ospedale San Martino. Anche l’automobilista è stato accompagnato in ospedale, in codice giallo.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi.