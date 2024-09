Incidente sul lavoro in un cantiere di Rivarolo, operaio perde un dito

Genova. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì in via Linneo, a Rivarolo, dove un operaio di 59 anni si è amputato un dito mentre stava lavorando in un cantiere edile.

Sul posto la centrale del 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Verde di Sestri e una della Croce Rosa Rivarolese, insieme con l’automedica. Alla luce della ferita è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Paolo di Savona, dove l’uomo è arrivato in codice giallo.

In cantiere sono arrivati anche gli uomini del nucleo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro della Asl 3 per gli accertamenti di rito.