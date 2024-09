Incidente in A26: auto si incastra sotto un tir: 4 feriti tra cui due bambine, non sono gravi

Genova. E’ di quattro feriti ma non per fortuna in gravi condizioni il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14 sulla A26 all’altezza di Masone in direzione Ovada.

A causa di un tamponamento un’auto e rimasta incastrata sotto un mezzo pesante. Ad avere le conseguenze più gravi la passeggera dell’auto che ha riportato la frattura di un braccio e un trauma cranico. E’ stata trasportata in codice rosso per dinamica al villa Scassi di Sampierdarena.

Il marito, per un sospetto trauma cranico, ha chiesto anche lui di essere trasportato nello stesso ospedale della moglie mentre le due bimbe di 9 e 8 anni sono state portate al Gaslini per alcune escoriazioni.

Sulla tratta nel pomeriggio si sono verificati fino a 5 km di coda, poi rientrati. Sul posto la polizia stradale, i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno fornito supporto nell’estrazione dei feriti e nella messa in sicurezza dei mezzi incidentati.