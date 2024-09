Incidente frontale tra auto nella galleria Sottocolle, un 45enne in gravi condizioni

Genova. Grave incidente stradale all’altezza della galleria Sottocolle, che collega la statale 45 della Val Trebbia con la frazione di Boasi.

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre, due auto si sono scontrate frontalmente all’interno del piccolo tunnel

Diverse persone, occupanti dei due veicoli, sono rimaste incastrate all’interno delle vetture. Una di loro, un uomo di 45 anni, è rimasto ferito gravemente.

Sul posto automedica del 118, le Croci di Davagna e Torriglia, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco intervenuti sia per liberare i passeggeri dalle auto sia con l’elisoccorso Drago per velocizzare il trasporto del ferito.

L’uomo è stato portato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.