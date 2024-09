Prende fuoco pentolino dimenticato, due anziani messi in salvo a Oregina

Genova. Intervento dei vigili del fuoco e dei militi della Croce Verde nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre nel quartiere di Oregina, a Genova.

I pompieri sono stati chiamati poco prima delle 2 del mattino per del fumo che usciva da un appartamento in salita Oregina, al civico 9, una strada pedonale non facilmente raggiungibile con i mezzi.

All’interno di una delle abitazioni della palazzina un pentolino dimenticato sul fuoco aveva fatto scaturire un fumo nero che aveva saturato gli ambienti.

I soccorritori si sono occupati subito della coppia di anziani inquilini, uno dei due, lievemente intossicato, è stato portato all’ospedale Villa Scassi in Sampierdarena. Le sue condizioni non sono gravi.