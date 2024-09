Incendio sul Monte Moro in fase di bonifica, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Genova. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova per monitorare l’incendio boschivo che da domenica mattina interessa la collina di Monte Moro, sulle alture del levante genovese. Il timore era che il vento potesse far ripartire il fronte di fuoco.

Il rogo, che ha distrutto la vegetazione a macchia mediterranea, è finalmente sotto controllo – spiegano dal comando provinciale – e al momento gli operatori stanno portando avanti la fase di bonifica.

Ieri ci sono dovute diverse ore – e l’ausilio di due elicotteri – perché i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo riuscissero ad avere ragione delle fiamme.

Il rogo, le cui cause sono ancora da chiarire, ha interessato un’area non abitata sopra via Della Fassa ma la colonna di fumo è stata avvistata dai quartieri circostanti e dalle tante persone in spiaggia.

Intanto sono in corso anche le indagini: il rogo è divampato in un’area non abitata ma è necessario capire se possa esserci stata una chiara volontà di qualche piromane o se si sia trattato di un fuoco di sterpaglie di cui qualcuno ha perso il controllo.

L’area è già stata più volte interessata da roghi di macchia. Nel 2022 un vasto incendio aveva distrutto gli alberelli piantati da un’associazione del territori per rimboschire il versante dopo un rogo precedente.