Genova. Un camion ha preso fuoco questo pomeriggio intorno alle 14.30 nei pressi del casello autostradale di Genova Ovest. È successo nella galleria artificiale in direzione Genova tra la barriera e il nodo di San Benigno.

È stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio A10/A7 e l’uscita di Genova Ovest. Traffico in tilt in entrambe le direzioni e code in direzione di Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

Aggiornamento – Poco prima delle ore 17.00, sulla A7 Serravalle-Genova, è stato riaperto il tratto compreso tra bivio A7/A10 e Genova Sampierdarena direzione Milano. Attualmente, all’interno del tratto interessato il traffico transita su una sola corsia in direzione Milano mentre permane la chiusura in direzione Genova. Riaperto il casello in entrata.

Inoltre, in direzione Genova, a causa dell’evento si registrano 4 km di coda in A7 tra Bolzaneto ed il bivio A7/A10 e 3 km di coda in A10 tra Genova Aeroporto ed il bivio A10/A7.

Agli utenti in viaggio sulla A7 da Milano e diretti a Genova si consiglia di uscire dalla stazione di Genova Bolzaneto. Agli utenti in viaggio sulla A10 da Ventimiglia e diretti a Genova si consiglia di uscire dalla stazione di Genova Aeroporto sulla A10 Genova-Ventimiglia. Agli utenti in viaggio sulla A12 da Livorno è diretto e diretti a Genova si consiglia di uscire dalla stazione di Genova Nervi sulla A12 Genova-Livorno.

Incendio a Genova Ovest, a fuoco un camion: danni alla galleria fonoassorbente

Il rogo e l’intervento dei vigili del fuoco

Ancora da accertare le cause. L’autista si è accorto del rogo ed è riuscito ad accostare abbandonando in tempo la cabina di guida senza riportare conseguenze. Poco dopo le fiamme hanno avvolto l’intero veicolo.

I pompieri sono arrivati e hanno cercato di contenere l’incendio che però ha distrutto il veicolo. Il camion trasportava terra e roccia, dunque nessun materiale pericoloso. Il calore delle fiamme ha anche danneggiato la volta della galleria fonoassorbente, rendendo necessaria la rimozione delle parti pericolanti tramite un’autoscala. La colonna di fumo nero è stata visibile anche dai quartieri nei dintorni. Il mezzo è stato sanzionato dalla polizia stradale perché in sovraccarico.

Qualche problema anche sulla A10 per un tir finito di traverso subito dopo l’uscita di Pra’ in direzione Savona. Nessun ferito e nessun danno.