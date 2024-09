Incendio boschivo sul Monte Moro, vigili del fuoco in azione anche con mezzi aerei

Genova. Un incendio boschivo è divampato nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 settembre, nella zona di Monte Moro, sulle alture del levante genovese.

Il rogo, le cui cause sono ancora da chiarire, ha interessato un’area non abitata ma la colonna di fumo, prima su un versante e poi anche sull’altro della collina, è stata avvistata dai quartieri circostanti e dalle tante persone in spiaggia.

I vigili del fuoco si sono immediatamente attivati per arginare il fronte di fuoco, visto anche il vento moderato che potrebbe alimentare le fiamme.

Sul posto diverse squadre di pompieri, con i volontari dell’antincendio di protezione civile e l’impiego di mezzi aerei, a partire dall’elicottero che sta effettuando, da ore, sorvoli e lanci per cercare di tenere l’incendio sotto controllo.

L’area è già stata più volte interessata da roghi di macchia. Nel 2022 un vasto incendio aveva distrutto gli alberelli piantati da un’associazione del territori per rimboschire il versante dopo un rogo precedente.