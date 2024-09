Incendio ai bagni Liggia a Quarto, nella notte l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Un incendio è divampato nella notte tra domenica 8 e lunedì 7 settembre nel noto stabilimento sul mare Bagni Liggia, a Quarto, nel levante di Genova.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2 del mattino all’interno del locale cucina. Le ragioni sono ancora da chiarire. L’incendio ha interessato il piano terra.

Sul posto, in via Gaslini, sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di limitare i danni dell’incendio.

Non ci sono stati feriti o intossicati nell’ambito del rogo. I tre occupanti dell’abitazione soprastante sono stati evacuati in via precauzionale il tempo necessario allo spegnimento e messa in sicurezza dei locali. Sono state avviate indagini.

I bagni Liggia sono molto conosciuti non solo dai frequentatori ma anche perché sono diventati, negli anni, simbolo delle battaglie per le concessioni dei balneari con una vicenda di sequestri e dissequestri che li ha portati più volte all’attenzione dei media.