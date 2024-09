Incendio alla caldaia del Moody, fumo dalle grate: due intossicati e camerieri in strada

Genova. Il fumo ha cominciato a uscire dalle grate sulla pavimentazione di via XII Ottobre, allarmando i passanti, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Incendio di una caldaia al Moody, sotto il livello della strada.

L’intervento, ancora in corso alle 10.15, ha messo in sicurezza l’area con l’aiuto della polizia locale e consentito ai pompieri di spegnere il principio di rogo che avrebbe riguardato una parte della coibentazione della caldaia. I dipendenti del bar-ristorante si sono messi subito in sicurezza fuori dal locale.

Nella concitazione due uomini di circa 50 anni sono rimasti intossicati e sono stati portati in codice giallo all’ospedale San Martino.