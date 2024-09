In metro con un etto di fumo in borsa: il cane Leone fa scoprire spacciatrice di 22 anni

Genova. Anche nella giornata di ieri sono stati svolti controlli anticrimine nel cuore dei vicoli genovesi. Le pattuglie hanno battuto per tutto il pomeriggio tutti i caruggi del quartiere di Prè e le zone della Metropolitana, mentre il personale della Polfer ha controllato tutta l’area della Stazione Ferroviaria.

Grazie al fiuto del cane Leone, hanno fermato e denunciato per spaccio una 22enne trovata in possesso di circa 100 grammi di hashish, occultati all’interno della sua borsa; la successiva perquisizione domiciliare avrebbe poi consentito agli operatori di rinvenire presso l’abitazione della ragazza ulteriori grammi della medesima sostanza, tre bilancini di precisione e svariato materiale utilizzato per confezionare le dosi.

“I servizi, coordinati da personale del Commissariato di Prè, hanno visto la partecipazione, unitamente alle unità cinofile antidroga, degli operatori della Polfer di Principe e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria”, conclude la nota della polizia.