In bicicletta con il figlio cade e batte la testa: donna in codice rosso al San Martino

Genova. Brutto incidente ieri pomeriggio a Chiavari, dove una donna di circa 40 anni, alla guida della sua bicicletta con a bordo il figlio di pochi anni, è rimasta coinvolta in un incidente.

Nella caduta non sono rimasti coinvolti altri veicoli, cosa che fa pensare ad una manovra sbagliata o ad un imprevisto di sorta durante il passaggio in via Parma. La caduta è stata molto violenta e la donna è rovinata al suolo riportando un trauma cranico. Ferito anche il bambini.

Immediato l’intervento dei soccorsi che dopo averla stabilizzata hanno portato la madre al San Martino di Genova, in codice rosso, il più grave. Anche il bambino è stato portato al pronto soccorso, in questo caso quello del Gaslini, in codice giallo.