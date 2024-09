Il Teatro Nazionale di Genova saluta e ricorda Anna Messeri

Genova. Lunedì 30 settembre dalle ore 12 alle 14 il Teatro Eleonora Duse si apre a tutti coloro che vorranno salutare e ricordare Anna Laura Messeri, recentemente scomparsa all’età di 94 anni.

Impareggiabile insegnante, direttrice e, infine, direttrice ad honorem della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova per oltre quattro decenni, la Mess, come veniva affettuosamente chiamata nei corridoi della scuola, verrà salutata e celebrata da molti dei suoi ex allievi sia in presenza, sia tramite contributi audio e video giunti da ogni parte d’Italia.

Intervengono il Presidente del Teatro Nazionale di Genova Alessandro Giglio e il Direttore Davide Livermore.