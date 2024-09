Il restauro dell’abbazia di San Giuliano in un convegno per le Giornate europee del Patrimonio

Genova. Nell’ambito delle Gep – Giornate Europee del Patrimonio 2024 (European Heritage Days), il segretariato regionale del ministero della Cultura per la Liguria ha organizzato alcuni eventi per il pubblico che si svolgeranno tra settembre e novembre.

Sabato 28 settembre è prevista una giornata di studi dal titolo La via dell’Acquedotto storico di Genova: un progetto di conoscenza e restauro all’abbazia di San Giuliano in corso Italia dalle 10 alle 14.

Saranno impegnati specialisti non solo di diversi uffici liguri del ministero della Cultura, ma anche dell’Università degli Studi di Genova, del Comune di Genova, dell’Iscum Istituto di Storia della Cultura Materiale. La partecipazione integrale all’evento consentirà di ricevere 4 crediti formativi dall’Ordine Architetti Genova. A seguire sarà possibile visitare l’Abbazia di San Giuliano. Nel pomeriggio sono previsti tre turni di visite guidate alle 14.30, alle 16 e alle 17.30. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti, ma la prenotazione è obbligatoria entro le 12 del 26 settembre al seguente indirizzo di posta elettronica: sr-lig.comunicazione@cultura.gov.it.

Altri eventi

Domenica 29 settembre mattina e pomeriggio | Genova, Acquedotto Storico: La via dell’Acquedotto storico di Genova | Visite guidate ore 9.30, 15.00, 16.30

MATTINA: Il ponte sul Veilino e passeggiata fino a Pino Sottano, partenza ore 9.30 da Via Burlando, piazza davanti Istituto Comprensivo Burlando, ed arrivo al circolo Arci di Pino Sottano (circa 7 km pianeggianti). Evento in collaborazione con Municipio IV Media Val Bisagno, Federazione Acquedotto Storico di Genova, CAI Club Alpino Italiano, FIE Federazione Italiana Escursionismo.

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria utilizzando la piattaforma online Eventbrite.it. Previa prenotazione, al Circolo Arci di Pino Sottano sarà possibile partecipare ad una raviolata.

Nel POMERIGGIO funzionari del segretariato regionale esperti del settore guideranno i partecipanti in una passeggiata guidata dal titolo Gli interventi dell’Ottocento e la “Galleria della Rovinata” progettata da Carlo Barabino. Il ritrovo per la partenza è in Salita Ruinà, Parcheggio Via dei Filtri. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria utilizzando la piattaforma online Eventbrite.it. Cercare il titolo dell’evento: La via dell’Acquedotto storico di Genova e selezionare la fascia oraria desiderata.

Si raccomanda di indossare scarpe basse e impermeabili.

In caso di pioggia L’evento sarà rinviato a data da destinarsi.