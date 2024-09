Il parcheggio diventa parco, il 21 settembre “Park(ing) Day” in piazza Paolo Da Novi

Genova. Park(ing) day è un progetto globale, pubblico e partecipativo che si tiene il 21-22 settembre in cui le persone in molte città di tutto il Mondo riutilizzano temporaneamente la superficie occupata da parcheggi per auto lungo i marciapiedi e li convertono in parchi pubblici e spazi di socialità.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono sostenere strade più sicure, più verdi e più eque per le persone e porre l’attenzione sull’eccessiva quantità di spazio delle nostre città utilizzato per stoccare automobili private che rimangono ferme in media per circa il 95% del loro ciclo di vita.

L’idea originaria è riconducibile all’artista e paesaggista americana Bonnie Ora Sherk che, nel 1970 a San Francisco, iniziò a convertire dei tratti di strada in parchi e aree verdi.

Tuttavia, l’attenzione mediatica dell’iniziativa si è ottenuta nel 2005, quando il gruppo di progettazione interdisciplinare “Rebar” ha trasformato un singolo parcheggio di San Francisco in un mini-parco: da quel momento il Park(ing) Day si è diffuso rapidamente in tutto il Mondo.

Il Park(ing) Day sembra sia il precursore del fenomeno dei Parklet nelle città di New York e San Francisco, un modo innovativo di fare urbanistica, basato su interventi realizzati a breve termine e a basso costo, volti alla creazione di nuovi spazi pubblici per migliorare la vivibilità dei quartieri.

I Parklet, installati su corsie di parcheggio, sono semplicemente un’estensione del marciapiede e offrono più spazio e servizi per i cittadini che usano la strada, un posto dove fermarsi, sedersi e riposare mentre si svolgono varie attività, possono ospitare persone, vegetazione, arte o altri servizi per la mobilità sostenibile.

Quest’anno si è scelto di organizzare e allestire un Parklet a Genova nella giornata di sabato 21 settembre in piazza Paolo da Novi dalle 10.00 alle 20.00.

Le Associazioni e i gruppi di volontari coinvolti sono Fiab Genova, Greenpeace Gruppo Locale di Genova, Cittadini Sostenibili, Cicloriparo, Ciclofficina Boom! Triciclo Bimbi a Basso Impatto, Genova Ciclabile

Le attività previste:

Collage di urbanismo tattico: progettiamo insieme gli spazi della città

Yoga/Stretching a due ruote

Swap party: scambia ciò che non usi più! (max 5 pezzi)

Salottino chiacchiere e musica

Angolo libri e riviste sulla sostenibilità, l’economica circolare, la mobilità sostenibile.

Angolo letture e giochi a tema ambientale

Cargo bike condivise: spostare carichi divertendosi

Cicloposteggio: quante bici al posto di una sola auto?

Cicloriparo: sporchiamoci le mani con la nostra bici

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.