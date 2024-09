Genova. 7 settembre 1893 – 7 settembre 2024. Il Genoa compie 131 anni di storia e il popolo genoano ha risposto presente.

In piazza De Ferrari è stata tanta la partecipazione della tifoseria che si è radunata per attendere il 7 settembre, con la piazza genovese tinta di rossoblù.

Un evento che ha visto la presenza della società genoana e della squadra allenata da Alberto Gilardino, applaudito dalla piazza e accolto con cori in suo favore. Il tecnico ha ringraziato sottolineando l’intenzione di fare un buon campionato. Spazio anche per l’intervento di capitan Milan Badelj, con la carica dei tifosi in vista del sentitissimo derby contro la Sampdoria del prossimo 25 settembre.

Allo scoccare della mezzanotte sono partiti tanti fuochi d’artificio, accompagnati da fumogeni e dallo sventolio delle bandiere rossoblù.