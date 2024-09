“Il Fazzoletto di Lenin”, da Pra’ all’Ucraina attraversando la storia: Giovanna Cucè presenta il suo libro

Genova. Una storia di liguri emigrati sulle sponde de Mar d’Azov per cercare fortuna, travolti dalle repressioni del regime sovietico in quelle stesse terre che oggi sono devastate dalla guerra. È quella che racconta Giovanna Cucè, giornalista del Tg1 che ha lavorato anche nella nostra regione, nel libro Il Fazzoletto di Lenin che presenterà oggi alle 17.30 nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi alla presenza dell’assessore Mario Mascia.

“Una storia che ho scoperto quando lavoravo a Genova alla Tgr Liguria – racconta l’autrice -. Ho cominciato a scrivere questo libro almeno dieci anni fa, poi è maturato lentamente fino ad arrivare alla guerra in Ucraina e all’assedio di Mariupol che mi ha permesso di stare sulla notizia. La vicenda inizia a Pra’ alla fine dell’Ottocento per poi arrivare a Mariupol e tornare in Liguria, attraversando una serie di fasi storiche”.

Tutto inizia con Pellegrino Bruzzone, uno dei tantissimi liguri partiti dalla terra natia per costruirsi un futuro altrove. Non nelle Americhe ma nel Donbass, in quello che allora era il Sud della Russia, dove una piccola comunità di italiani – soprattutto marinai e commercianti genovesi e agricoltori pugliesi – si era già insediata da qualche decennio avviando fiorenti attività economiche. Storie di destini incrociati tra Genova e quelle sponde, che furono densamente popolate di liguri già in epoca medievale.

I problemi iniziano con l’ascesa di Stalin al potere, le politiche di collettivizzazione della proprietà terriera, l’identificazione di numerose minoranze nazionali come potenziali nemici del regime e le famigerate purghe. Il protagonista di questa storia è il bambino Valentino Maliscev Bruzzone, nipote di Pellegrino e figlio di Giacinto, un “nemico del popolo” che riuscirà a tornare miracolosamente in Italia sulla scia della ritirata dei soldati italiani dell’Armir che avevano combattuto al fianco dei tedeschi durante l’operazione Barbarossa. Non tutti, però, riuscirono a salvarsi.

Giovanna Cucè, nata a Messina, lavora in Rai dal 2008. Per il Tg1 ha seguito i più importanti eventi di cronaca giudiziaria e nera. In veste di inviata nazionale ha seguito anche le alluvioni in Liguria e il crollo del ponte Morandi. Particolarmente intenso il suo impegno sulle inchieste di mafia.