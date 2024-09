Il 6 ottobre a Genova Nastro Rosa, la cicloturistica per la ricerca contro il cancro al seno

Genova. Genova si prepara ad accogliere domenica 6 ottobre la Cicloturistica Nastro Rosa 2024, una pedalata ecologica cittadina non agonistica, organizzata dalla ASD Ciclistica Molassana per raccogliere fondi a favore della ricerca sul tumore al seno, nel mese dedicato appunto al Nastro Rosa di Fondazione AIRC, e per valorizzare e promuovere i percorsi ciclabili genovesi.

L’evento, aperto a tutti i cittadini dai 6 anni in su, rappresenta un’occasione unica per scoprire la città su due ruote, aderire a un modello di vita sano e sostenibile e, soprattutto, sostenere una buona causa: il ricavato della manifestazione – inserita nel cartellone di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport – sarà infatti devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

«Siamo molto felici di poter scendere in pista, al fianco di AIRC, per la Cicloturistica Nastro Rosa 2024 con l’importante obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca sul cancro – dichiara l’assessore comunale allo Sport – Attraverso questa iniziativa sottolineiamo ancora una volta l’importanza della pratica sportiva come strumento per la diffusione di stili di vita sani e consapevoli, oltre a promuovere e valorizzare i percorsi ciclabili della nostra città. A Genova è forte la passione per l’attività ciclistica, anche a livello amatoriale, e vogliamo continuare ad incentivarla insieme ovviamente alla cultura della sicurezza. Una passione che può contare anche su una lunga tradizione, grazie all’impegno e al virtuosismo delle società del nostro territorio come dimostrano la presenza e il supporto della Ciclistica Molassana nell’organizzazione della Cicloturistica Nastro Rosa 2024».

«Ottobre è il mese del Nastro Rosa, ovvero il mese dedicato alla ricerca contro i tumori femminili. AIRC da oltre 50 anni coltiva un’ambizione che in parte è già realtà: rendere il cancro sempre più curabile – spiega Lorenzo Anselmi, presidente Comitato Liguria AIRC – Per questo, sosteniamo progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffondiamo l’informazione scientifica, promuoviamo la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Questo evento sportivo, di cui siamo “charity partner”, è per noi un’ulteriore occasione per avvicinare le persone e dare loro alcune informazioni su come prevenire il cancro che oggi rappresenta la seconda causa di mortalità nel mondo occidentale».

«La pedalata “Nastro Rosa” ha l’obiettivo di veicolare i valori dello sport, della mobilità sostenibile, della prevenzione e della salute – racconta il vicepresidente della ASD Ciclistica Molassana Renato Testa – Con questo evento, noi della Ciclistica Molassana vogliamo sostenere la ricerca contro i tumori femminili e fornire un contributo nella sensibilizzazione delle persone su questi valori attraverso l’uso di un mezzo semplice quale è la bicicletta. Abbiamo voluto organizzare questo evento ciclistico cittadino aperto a tutti, con qualsiasi tipo di bicicletta, confidando in una grande partecipazione per far conoscere l’attività di AIRC ed avvicinare il maggior numero di persone alla pratica del ciclismo anche attraverso la valorizzazione dei percorsi ciclabili cittadini».

BIKE VILLAGE , PERCORSI “KIDS” E “ADULTI”, ISCRIZIONI

Nel Bike Village, allestito per l’occasione in piazza Rossetti, AIRC avrà una propria postazione dove si potranno ricevere informazioni su corretti stili di vita ed alimentazione, sugli screening oncologici e le terapie mirate per prevenire questa forma tumorale.

Si prevede la partecipazione di circa 200 persone, pronte a pedalare sui percorsi “Kids” (fino a Boccadasse) o “Adulti” (piazza De Ferrari – corso Italia). Entrambi i percorsi partiranno da piazza Rossetti, punto di ritrovo per grandi e piccini che qui potranno ritirare il pacco gara, rifocillarsi e assistere alla premiazione finale.

L’appuntamento per tutti è in piazza Rossetti a partire dalle ore 9.15.

Tutti gli amanti della bicicletta, siano essi possessori di biciclette meccaniche, elettriche, da strada o Mountain-bike, sono invitati a partecipare a questa giornata di festa, sport e solidarietà.

iscrizioni, a pagamento e con sconto speciale per i gruppi familiari, potranno essere effettuate online sul sito internet della Asd Ciclistica Molassana al link https://molassana.com/cicloturistica-nastro-rosa o la mattina stessa della pedalata direttamente al Bike Village. Le, a pagamento e con sconto speciale per i gruppi familiari, potranno essere effettuate online sul sito internet dellaal linko la mattina stessa della pedalata direttamente al Bike Village.

Quest’anno alla Cicloturistica Nastro Rosa è abbinato un concorso fotografico. I partecipanti potranno immortalare i momenti più divertenti ed emozionanti della giornata con il loro smartphone, inviando le foto con il proprio nome via WhatsApp al 3928933091. Gli scatti più belli saranno pubblicati sulla pagina Facebook di Fondazione AIRC Liguria e i vincitori saranno premiati con un piccolo regalo offerto da AIRC.

Cicloturistica Nastro Rosa 2024 ha il patrocinio del Comune di Genova; il sostegno di ERG, Reale Mutua; la collaborazione di Radio Babboleo, OPE Olcese, Grondona, 3 Mori, HerboMix, Ecomission. Prevista la partecipazione di numerosi volontari che con la loro generosità aiuteranno l’organizzazione a garantire una perfetta riuscita della manifestazione.

GENOVA 2024 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT