IC Molassana e Prato, la lettera aperta dei genitori: “Delusione per le promesse non mantenute”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta dei genitori dell’IC Molassana e Prato, indirizzata alle istituzioni cittadine, per chiedere chiarezza sul futuro delle loro scuole.

Gentili membri delle istituzioni,

Siamo un gruppo di genitori del plesso Doria, parte dell’IC Molassana e Prato, e ci sentiamo in dovere di esprimere le nostre preoccupazioni riguardo alla situazione attuale della scuola. Sebbene lo stanziamento di 840.000 euro per la messa in sicurezza sia una notizia positiva, esso solleva quesiti riguardo alla realizzazione delle promesse fatte in passato. La delusione è palpabile per le tante promesse non mantenute nel corso degli anni e delle campagne elettorali.

In particolare, l’assenza di un cortile di pertinenza, conseguenza della decisione di costruire una palestra tramite i fondi del PNRR, ha reso difficile per i nostri figli avere uno spazio sicuro per le attività all’aperto.

È vitale che gli studenti possano beneficiare di ambienti sicuri e adeguati per la loro crescita e apprendimento.

Inoltre, durante la campagna elettorale del 2022, ci erano stati promessi fondi per la ristrutturazione dell’intero stabile che avrebbe dovuto accogliere la scuola secondaria di primo grado, attualmente in affitto da privati da oltre cinquant’anni.

È essenziale che il Comune di Genova elabori piani a lungo termine per garantire spazi scolastici adeguati e che le risorse siano allocate in maniera efficace e responsabile.

Pertanto, ci stiamo mobilitando per far sentire la nostra voce e richiedere maggiore chiarezza su questi temi cruciali.

La partecipazione e l’ascolto delle istituzioni sono fondamentali per costruire un ambiente scolastico migliore per i nostri bambini.

Ci auguriamo sinceramente che le promesse vengano rispettate e che la sicurezza e il benessere degli studenti diventino una priorità nelle future decisioni politiche.

Siamo pronti a collaborare per raggiungere questi obiettivi e a sostenere iniziative che possano portare a un miglioramento concreto delle condizioni scolastiche.

Grazie per la vostra attenzione.

Cordiali saluti,

Katia Trovato

In nome del gruppo genitori del plesso Doria, IC Molassana e Prato