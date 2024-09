I 777 Partners non saranno più nel cda dello Standard Liegi, sostituiti da A-Cap nella ricerca di un nuovo proprietario

Liegi. Una comunicazione sul sito ufficiale dello Standard Liegi chiarisce come si sta evolvendo la situazione della proprietà delle squadre nella galassia 777 Partners. Il 16 settembre l’assemblea generale del SA Standard de Liège sarà chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione del club.

Il consiglio ricostituito sarà composto da due rappresentanti del club e da due rappresentanti di A-Cap (qui il riassunto dell’origine dei problemi).

Nella nota viene sottolineato che “777 Partners non avrà più un posto nel consiglio di amministrazione, segnando la fine del controllo di 777 Partners sul club”.

Questo consiglio di transizione “lavorerà con Moelis & Co, una banca d’investimento indipendente leader a livello mondiale, per sostenere il completamento del processo di vendita iniziato a giugno e per garantire la stabilità del club durante questo processo attraverso un dialogo continuo tra A-Cap e lo Standard”.

Infine una rassicurazione: Lo Standard e l’A-Cap desiderano ribadire che si sta facendo tutto il possibile per andare avanti in modo efficiente in un processo che dovrebbe consentire allo Standard di avviare un nuovo ambizioso progetto nei prossimi mesi”.

Va detto che la situazione dello Standard Liegi è ben diversa, a livello societario e finanziario, da quella del Genoa, come genova24 aveva anticipato qui.

In ogni caso il presidente Zangrillo ha sottolineato proprio ieri che la proprietà del Genoa, per ora, resta ai 777.