Hera sbarca a Genova: un nuovo sportello per assistere i cittadini nel passaggio al mercato a tutela graduale

Genova. Sono circa 90.000 le famiglie che dal primo luglio sono passate a Hera, la multiutility che si è aggiudicata la gara per fornire l’elettricità alle famiglie della Città Metropolitana di Genova entrate nel regime della cosiddetta tutela graduale. E proprio per assisterle, l’azienda ha deciso di aprire uno sportello clienti fisico in via Fieschi in cui accoglierle e fornire supporto in questo passaggio.

La multiutility a prevalente capitale pubblico, che serve già circa 4.2 milioni di cittadini distribuiti in altre 310 comuni italiani, ha allargato la propria operatività alla Liguria grazie all’aggiudicazione della gara indetta dall’acquirente unico per la fornitura elettrica dei clienti non vulnerabili serviti lino al 30 giugno scorso dalla maggior tutela in ben 37 province e città metropolitane italiane tra cui, oltre a Genova, anche La Spezia, dove lo sportello è già aperto.

Questi clienti, con la fine del mercato tutelato il 30 giugno 2024, sono entrati nel servizio transitorio a tutela graduale, senza oneri, senza necessità di sottoscrivere nuovi contratti e senza modificare la domiciliazione bancaria. Un procedimento automatico che “è filato senza intoppi, prima volta in Italia – sottolinea l’ad Isabella Malagoli – Adesso il nostro obiettivo è dare tutto il supporto possibile ai nostri clienti e far conoscere le nostre soluzioni di fornitura di energia elettrica pulita, accompagnandoli nella transizione energetica. Allo sportello di Genova saranno disponibili tutte le soluzioni Hera per accompagnare le famiglie verso la decarbonizzazione, fra cui impianti fotovoltaici, punti di ricarica per la mobilità elettrica e soluzioni per il monitoraggio dei consumi energetici”.

La tutela graduale è uno strumento previsto da Arera con condizioni uguali in tutta Italia. Le componenti principali del prezzo dell’energia sono due, una prima parte, che sarà variabile, è a copertura del costi di approvvigionamento dell’energia e deriverà dalla media dei prezzi del mercato al’ingrosso (Prezzo Unico Nazionalo – PUN). A questo si aggiunge una componente fissa, volta a coprire i costi di commercializzazione che, in virtù dei ribassi di gara, comporterà per il cliente un risparmio rispetto all’attuale maggiore tutela. Sono esclusi i cosiddetti “clienti vulnerabili”, ossia gli over 75, le persone con disabilità e quelle in gravi difficoltà economica eccetera, che restano nel sistema di maggior tutela.

Oltre alle possibilità offerte dal nuovo sportello di via Fieschi (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), i clienti Hera hanno a disposizione numerose altre opzioni di contatto. Per i clienti attualmente a maggior tutela è stato attivato un numero verde (800.554.000) a cui si possono rivolgere per qualsiasi informazione sul passaggio in corso. Inoltre, sul sito Hera Comm è stata allestita una sezione dedicata alla fine della tutela elettrica. Sono poi sempre disponibili i canali di contatto digitali del Gruppo Hera e il servizio clienti telefonico al numero 800.999.500, oltre alle le sezioni dedicate sul sito https://heracomm.gruppohera.it.