Giornata a Genova per Gwyneth Paltrow, i sapori della città conquistano la star

Genova. Una cliente particolare quella che alcuni commercianti hanno incontrato nelle ultime ore: l’attrice americana Gwyneth Paltrow ha visitato Genova e il centro storico in questo venerdì 19 settembre.

Prova la foto postata su Instagram dal titolare del ristorante Rosmarino, vicino a piazza De Ferrari, dove la star, insieme al marito, il regista Brad Falchuk, ha pranzato a base di pietanze vegetariane, sì, ma all’insegna del territorio: dalle zucchine trombetta al pomodoro cuore di bue la salutista Paltrow ha trovato “pane per i suoi denti”.

Nella foto che sta facendo il giro dei social la protagonista di Sliding Doors, Shakespeare in love, I tenenbaum e Avengers, la celebrity porta in mano una grande borsa della storica pasticceria Romanengo.

Ma non finisce qui, Gwyneth Paltrow insieme al marito Brad Falchuk, nel pomeriggio hanno partecipato a una masterclass di preparazione di pesto al mortaio con Roberto Panizza, titolare del genovese e fondatore del campionato mondiale. Poi cena a base, naturalmente, di pesto e altri prodotti locali.

“Ho conosciuto una donna gentile ed empatica, che ha ascoltato almeno mezz’ora di racconto sulla storia della cucina genovese e sul pesto, al quale è seguita una prova pratica, io con il mio mortaio storico e loro, era con il marito Brad Falchuk, con un mortaio storico della mia collezione”, racconta il ristoratore.

Gwyneth Paltrow è in questi giorni in provincia di Genova ospite di un amico di casa nell’esclusiva Portofino ed è arrivata per rilassarsi dopo alcuni impegni lavorativi a New York. Nei prossimi giorni potrebbe essere avvistata anche al Salone Nautico.