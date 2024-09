Gruppo Spinelli, il nuovo presidente è Mario Sommariva

Genova. Dopo la “bomba” sganciata a luglio, con la nomina dell’ormai ex Pd ed ex vicepresidente del consiglio superiore della magistratura Davide Ermini alla presidenza di Spininvest, anche la decisione annunciata oggi dalla Spinelli srl è destinata a far discutere: il nuovo presidente del Gruppo Spinelli nominato dall’assemblea dei soci, con decorrenza dal 1 ottobre 2024 costituita da Spininvest e da Hapag-Lloyd, è Mario Sommariva.

Sommariva si era dimesso pochi giorni fa dalla presidenza dell’Autorità portuale della Spezia, con pochi mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato. Era stato un fulmine a ciel sereno. Questo almeno era stato il commento del sindaco della Spezia Peracchini e anche Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alle regionali, aveva commentato le dimissioni inquadrandole in “un sistema portuale, quello ligure, che sta andando in pezzi”.

Si erano susseguite ipotesi su quell’addio in un momento così critico per l’economia del mare in Liguria, con l’autorità portuale di Genova e Savona commissariata – e si pensava che Sommariva sarebbe tornato a presiedere il porto di Trieste, di cui era già stato segretario generale, oppure che sarebbe “sbarcato” a Genova – ma oggi tutto è divenuto più chiaro.

“Sono onorato di assumere questo ruolo – dichiara Mario Sommariva, neopresidente del Gruppo Spinelli – in una delle principali e più importanti società italiane attive nei settori logistico e dello shipping e ringrazio i soci per la piena fiducia accordatami, sono fiducioso che, lavorando insieme ai membri del consiglio di amministrazione, ai manager e a tutte le persone che compongono il gruppo, potremo continuare a crescere e a costruire un futuro prospero insieme ai nostri stakeholders”.

“La nomina di un professionista ampiamente stimato nel settore e dalla competenza e integrità unanimemente riconosciute come il dottor Sommariva dimostra e garantisce – si legge in una nota del gruppo Spinelli – il forte impegno da parte dei due soci di proseguire lungo il percorso di costante crescita intrapreso dal gruppo, valorizzando in misura sempre maggiore il grande lavoro imprenditoriale svolto finora”.

“La grande esperienza di Mario Sommariva – dice Dheeraj Bhatia, Ceo di Hanseatic Global Terminals e responsabile dei Terminal e delle infrastrutture di Hapag-Lloyd AG – sarà fondamentale per rafforzare il nostro management e per proseguire il nostro impegno nel fornire una maggiore capacità e servizi di qualità nei porti italiani, siamo fiduciosi che la sua esperienza e la sua competenza avranno un impatto positivo nella crescita futura del Gruppo Spinelli”.

Mario Sommariva, 67 anni, attivo nel settore marittimo da oltre 40 anni avendo ricoperto ruoli e incarichi apicali. Da 18 anni ai vertici di autorità portuali quali Bari e Trieste, di cui era segretario generale, oltre che, appunto, alla Spezia. Un passato nella Filt Cgil, ha contribuito alla scrittura della Legge sui porti del 1994 e di quella istitutiva del Registro internazionale nel 1998.

Negli ultimi giorni era stato dato per possibile futuro presidente dell’Autorità portuale di Genova e Savona, commissariata dopo le vicende della maxi inchiesta, in caso di vittoria alle elezioni regionali del centrosinistra ma Sommariva aveva smentito di essere interessato, al momento, a quel ruolo.