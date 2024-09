Cade da un muro in corso Italia, ventenne ricoverato al San Martino

Genova. Intervento dei soccorsi e dei carabinieri nella notte in corso Italia, a Genova, per la caduta da un muraglione di un ragazzo di 20 anni.

I fatti sono accaduti intorno a mezzanotte. Il giovane è stato soccorso dalla Croce Bianca dopo che alcuni amici hanno lanciato l’allarme.

Nella caduta il giovane ha riportato alcune ferite alla testa e al braccio. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino ma non rischia di morire.

Non è la prima volta che giovani frequentatori dei locali della movida in corso Italia finiscono per cadere dai muraglioni che collegano la promenade alla spiaggia. Sulla dinamica di questo incidente indagano i carabinieri.