Giornata mondiale dell’Alzheimer, il maxischermo di De Ferrari si tinge di viola

Genova. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che si celebrerà domani, sabato 21 settembre, Regione Liguria parteciperà alle iniziative di sensibilizzazione segnalandone l’importanza sul maxischermo di Piazza De Ferrari, che per tutta la giornata si tingerà di viola.

La Giornata Mondiale dell’Alzheimer rappresenta un momento di riflessione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione. Sono 68.939 le persone affette da demenza in Liguria: di queste, 38.498 sono over65. Il 60% circa delle persone affette da demenza ha contratto l’Alzheimer. I disturbi neurocognitivi minori interessano 28.599 persone: circa la metà di questi casi si trasforma in demenza.

Regione Liguria coglie questa occasione per ricordare a tutta la popolazione l’importanza del controllo periodico dei fattori di rischio già riconosciuti come prodromi della malattia, tra cui l’ipertensione, l’inattività fisica e l’isolamento sociale. La prevenzione e la diagnosi precoce, insieme a un costante supporto alla ricerca, sono strumenti fondamentali per affrontare una delle sfide sanitarie più importanti del nostro tempo.