Giornata mondiale dell’alzheimer: esperti Asl3 a confronto sulla gestione del paziente

Genova. Una giornata di studi dedicata agli addetti ai lavori con un ampio spazio pomeridiano aperto anche a famiglie e stakeholder: questo il programma del convegno sulla gestione del paziente con demenza in programma sabato 21 settembre dalle 9 alle 18 nell’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio (Calata Darsena, Genova). L’iniziativa è organizzata da Asl3 in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, che si celebra ogni anno il 21 settembre su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Il convegno, a cura della S.C. Neurologia Asl3 e del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze Asl3, è suddiviso in due parti: nella sessione mattutina approfondimento sulla gestione del paziente con gli operatori sanitari. Al pomeriggio focus sulle tematiche vicine a familiari e caregiver coinvolti nell’assistenza con il coinvolgimento anche delle Associazioni del terzo settore, Associazione Alzheimer Liguria, Associazione Famiglie Malati Alzheimer, Cooperativa sociale La Giostra della Fantasia.

Responsabili scientifici del convegno: Fabio Bandini, Direttore S.C. Neurologia Asl3, e Claudio Ivaldi, Responsabile Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) Asl3.

In Italia le persone con demenza sono circa un milione e mezzo, la maggior parte affette da malattia di Alzheimer, e circa tre milioni i familiari e caregiver coinvolti nell’assistenza. Nell’area metropolitana di Genova si stima che tali patologie colpiscano oltre 20.000 persone. In Asl3 le attività di assistenza ai pazienti sono coordinate sul territorio dal Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD), che nasce per fornire un adeguato percorso diagnostico e di presa in carico delle persone con problemi cognitivi e demenza e dei loro familiari. Il centro lavora in rete con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di cura e assistenza, come il medico di medicina generale e i servizi sociosanitari dedicati.

Programma completo

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Introduzione e finalità dell’incontro

Fabio BANDINI, Direttore S.C. Neurologia Asl3

Claudio IVALDI, Referente Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) Asl3

I SESSIONE – Demenza: dalla diagnosi in avanti

Moderatore: Ernesto PALUMMERI, Coordinatore Rete regionale demenze Alisa

9.10 Evoluzione del “concetto” di demenza

Luca MAZZELLA, Neurologo CDCD Asl3

9.30 I dati del CDCD Ponente

Claudio IVALDI, Referente Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) Asl3

9.50 Il ruolo del MMG nel percorso clinico-diagnostico del disturbo cognitivo

Matteo VISTARINO, Medico di Medicina Generale

10.10 La prevenzione del deterioramento cognitivo

Agnese PICCO, Neurologo CDCD Asl3

10.30 Coffee Break

II SESSIONE – La gestione clinica del paziente

Moderatori: Fabio BANDINI, Direttore S.C. Neurologia Asl3, e Luca MAZZELLA, Neurologo CDCD Asl3

10.50 Esiste una terapia per l’Alzheimer? Nuove strategie farmacologiche

Monica COLUCCI, Neurologo CDCD Asl3

11.10 I disturbi del comportamento: la gestione non farmacologica

Alessandra BONGIOVANNI, Geriatra Centro Disturbi Cognitivi – Demenze (CDCD) Asl3

11.30 I disturbi del comportamento: quando è necessario il farmaco?

Davide MASSUCCO, Neurologo CDCD Asl3

11.50 La depressione

Carlotta BERRA, Direttore S.C. Salute Mentale Distretto 12 Asl3

12.10 Le anomalie del ciclo sonno-veglia: sonnolenza diurna e insonnia notturna

Alessandro BUCCOLIERI, Neurologo CDCD Asl3

12.30 L’importanza dello psicologo

Giorgia NATALE, Neuropsicologa CDCD Asl3

12.50 Discussione

13.15 Light Lunch

SESSIONE POMERIDIANA APERTA AL PUBBLICO

III SESSIONE – Il percorso assistenziale

Moderatori: Monica COLUCCI, Neurologo CDCD Asl3

Claudio IVALDI, Referente Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) Asl3

Elisa LIDDONICI, Referente per la Liguria del Tavolo Demenze Alisa

15.00 Il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD): cosa è, come funziona

Claudio IVALDI, Referente Centro Disturbi Cognitivi (CDCD) Asl3

15.30 I servizi dedicati alle persone con demenza

Armando NAPOLITANO, Responsabile SSD Assistenza Geriatrica territoriale Asl3

Raffaella BOI, Geriatra CDCD Asl3

15.50 Il ruolo del terzo settore

Alessandro BRENNA, Presidente Associazione Alzheimer Liguria

Anna FEDI, Presidente Associazione Famiglie Malati Alzheimer (AFMA Genova APS)

Ilaria DANTI, Presidente Cooperativa Sociale La Giostra della Fantasia

16.20 Disturbi del linguaggio e della deglutizione

Alice TRAVERSO, Logopedista Asl3

16.40 La residenzialità

Ilaria NOLASCO, Direttore Nucleo Alzheimer RSA Galliera

17.00 Le reti di sostegno e le misure di supporto

Simonetta SUSINI, Assistente Sociale – Comune di Genova ATS 36 Medio Ponente

Chiara GANDOLFO, Assistente Sociale Comune di Genova ATS 36 Medio Ponente

17.20 La protezione legale: procura, amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione

Tiberia BOCCARDO, Direttore Dipartimento Prevenzione Asl3

17.40 Discussione e conclusione dei lavori

Questionario ECM