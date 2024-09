L’attrice genovese Giorgia Fasce nel cast del nuovo corto di Bellocchio al Festival di Venezia

Genova. L’attrice Giorgia Fasce è nel cast del cortometraggio Se posso permettermi – capitolo II di Marco Bellocchio realizzato nell’ambito del corso di alta formazione cinematografica “Bottega XNL – Fare Cinema” 2023. È il seguito del cortometraggio omonimo realizzato nel 2019 da Marco Bellocchio e i suoi allievi a Bobbio che è stato presentato alla 81esima Mostra di Arte Cinematografica di Venezia in Selezione Ufficiale, Fuori Concorso.

È stata la prima volta al Festival di Venezia per la giovane artista genovese che si sta facendo conoscere nel mondo del cinema e della fiction e che sfilerà sul red carpet insieme a grandi nomi protagonisti del cortometraggio, quali Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Rocco Papaleo, Filippo Timi, Pier Giorgio Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Edoardo Leo,

Nel corto, prodotto da Kavac Film con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Fare Cinema e Fondazione di Piacenza e Vigevano, prodotto da Simone Gattoni in collaborazione con Paola Pedrazzini e Pier Giorgio Bellocchio,

la giovanissima e talentuosa attrice ligure, già apparsa nel primo capitolo, interpreta la figlia di un carabiniere.

La distribuzione internazionale è Rai Cinema International Distribution.

Chi è Giorgia Fasce

Genovese di nascita, inizia il suo percorso a 18 anni presso la scuola del Teatro Nazionale di Genova. Si diploma nel 2021 dopo il corso di Alta Formazione Emilia-Romagna presso la scuola di teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”. Durante il periodo scolastico collabora con il Teatro Comunale di Bologna e fa il mimo in diverse opere liriche, come “Rigoletto” che l’ha portata a girare il Giappone in tournée. Nel 2019 conosce Marco Bellocchio grazie alla sua amica Marta Braga che in quel periodo partecipava al corso di alta formazione di produzione cinematografica di Fare Cinema a Bobbio. Così gira il suo primo cortometraggio intitolato “Se posso permettermi” e nel 2023 viene richiamata per girare il seguito intitolato “Se posso permettermi capitolo secondo. Appena terminati gli studi in Accademia in periodo di quarantena, Giorgia, insieme ad altri sei compagni di classe, fonda una compagnia di giovani teatranti chiamata “Matrice Teatro” che creerà diversi spettacoli scritti, diretti e interpretati da loro, e avrà molti riconoscimenti, tra cui un premio in Senato e uno al Piccolo Teatro di Milano. Dopo il diploma, l’attrice avrà diverse esperienze in ambito teatrale, come il debutto a Ottobre con l’ultimo spettacolo a cui ha preso parte, intitolato “Dio è al fronte?” Con la regia di Diana Manea. La Fasce comincia a mettere piede sul set, infatti, recentemente ha terminato le riprese di una nota serie tv e sta per terminare gli studi alla facoltà di “Scienze della comunicazione”.