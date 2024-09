Le Geo Barents salva 205 persone al largo della Libia: assegnato il porto di Genova

Genova. La Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere impegnata nel soccorso di migranti nel Mediterraneo, fa nuovamente rotta verso Genova con a bordo 205 persone salvate al largo delle coste libiche, da cui stavano fuggendo.

Da poco tornato in mare dopo il fermo amministrativo annullato dal tribunale di Salerno, nella giornata di giovedì il team di Medici Senza Frontiere ha compiuto due distinti salvataggi, andando in soccorso di due imbarcazioni sovraffollate a rischio affondamento nel Mediterraneo.

Il primo salvataggio è scattato su segnalazione di Sea Bird, l’aereo civile di Sea Watch, che ha avvistato una barca di legno alla deriva e ha diramato il mayday. Solo la nave di Medici Senza Frontiere ha risposto alla richiesta di soccorso. A bordo dell’imbarcazione c’erano 96 persone, tra cui diverse donne, bambini e minori non accompagnati.

Il secondo intervento nel pomeriggio, nuovamente per soccorrere un centinaio di persone a bordo di un’imbarcazione di legno: “Durante il salvataggio una barca della guardia costiera libica, donata dall’Italia, si è avvicinata alla scena e ha condotto manovre pericolose – fanno sapere da Medici Senza Frontiere – La barca libica alla fine si è allontanata e tutti i sopravvissuti sono stati portati a bordo della Geo Barents, dove ora riposano dopo l’incidente”.

In totale la Geo Barents ha tratto in salvo 205 persone, e sta adesso facendo rotta verso Genova, porto designato per l’attracco e lo sbarco dalle autorità.