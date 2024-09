Genova tra le sette finaliste del premio Capitale europea del turismo intelligente

Genova. Genova è tra le sette città finaliste del premio Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025 (European Capital City of Smart Tourism), l’iniziativa dell’Unione europea che premia le città per il loro approccio innovativo in materia di turismo sostenibile attraverso l’accessibilità, la digitalizzazione, il patrimonio culturale e la creatività.

Il concorso ha come obiettivo la promozione dello sviluppo di un turismo smart e inclusivo, facilitando l’accesso alle migliori pratiche.

«Essere tra le città finaliste rappresenta già un primo importante obiettivo che premia la strategia e le iniziative intraprese dalla nostra Amministrazione in termini di promozione del nostro territorio – commenta l’assessore al Turismo – Genova è stata scelta dalla giuria della Commissione Europea grazie al mix tra innovazione e tradizione della sua offerta turistica. Dalla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, con i palazzi dei Rolli patrimonio Unesco, alle iniziative creative come la via del jeans passando per l’impegno nella sostenibilità ambientale dei percorsi turistici, dal centro storico all’entroterra, fino ad arrivare alle iniziative digitali, come la realtà virtuale e aumentata, per scoprirne le bellezze culturali. Ringrazio gli uffici della Direzione Turismo per aver lavorato alla candidatura di Genova ad un’iniziativa che colloca la nostra città tra le destinazioni del turismo intelligente, un’occasione per fare rete ed incentivare la creazione di una nuova cultura per i viaggiatori dandogli l’opportunità di scoprire le città che visiteranno in modo smart».

Le città finaliste del concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente sono state selezionate dalla Commissione europea tra una rosa di 21 candidate di 10 paesi. A contendersi il titolo di vincitrice con Genova in questa fase finale sono: Torino, Bruxelles, Konya in Turchia, Lahti in Finlandia, Lviv in Ucraina e Porto.

Le finaliste dovranno presentare le loro proposte alla Giuria Europea il 26 e il 27 novembre, che selezionerà la Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025. La vincitrice riceverà vasto supporto per le proprie attività di comunicazione e branding. Sarà incluso un video di presentazione, una grande scultura a forma di hashtag da installare nella città e l’implementazione di campagne promozionali su misura per aumentare la visibilità a livello europeo e internazionale.

Il concorso, come ogni anno, era aperto alle città dell’Unione Europea e dei paesi extra UE che partecipano al programma Single Market. Un comitato di professionisti internazionali esperti nei vari settori che compongono i pilastri della sostenibilità, così come declinati nella candidatura del bando europeo, ha effettuato una valutazione approfondita delle proposte ricevute, al termine della quale le città candidate con il punteggio cumulativo più alto in tutte le categorie sono state selezionate come finaliste. Nell’albo d’oro delle vincitrici del concorso, lanciato per la prima volta nel 2018: Helsinki e Lione (2019), Málaga e Göteborg (2020), València e Bordeaux (2022), Siviglia e Pafos (2023) e Dublino nel 2024.