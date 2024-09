Genova spazzata dalla tramontana, raffiche a quasi 100 km/h: decine di interventi dei vigili del fuoco

Genova. Decine di interventi dei vigili del fuoco nel territorio metropolitano di Genova a causa del forte vento di tramontana che, come previsto, sta spazzando il settore centrale della Liguria.

Da questa notte i pompieri sono alle prese con alberi pericolanti o abbattuti, rami spezzati, infissi danneggiati, cartelloni pubblicitari e insegne a rischio di caduta. Finora non si registrano gravi conseguenze.

I dati Arpal certificano l’intensità della burrasca. Il vento da nord ha soffiato a 65,9 chilometri orari ad Arenzano all’una di notte, con raffica massima di 92,9 km/h poco dopo le due. Valori simili anche sui rilievi, ma non molto più elevati.

Arpal ha confermato per oggi l’avviso per vento di burrasca dai quadranti settentrionali. Sono previsti venti fino a 60-70km/h con raffiche di 80-90 km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte del Centro-Levante. Nel pomeriggio e in serata venti in calo fino a moderati o localmente forti (50-60 km/h). Sul Ponente invece venti moderati, solo a tratti forti (50-60 km/h).

Domani venti da nord moderati o localmente forti (50-60 km/h) sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte del Genovesato e del Savonese nelle prime ore del mattino e la sera. Lunedì ancora venti a tratti forti (50-60 km/h) e rafficati da nord, nord-est su Genovesato e Savonese.