Genova Jeans Week, laboratori artigianali per tutte le età e tour guidati in centro storico

Genova. Laboratori per le scuole e non solo, tour rigorosamente in jeans tra le botteghe artigiane, un vero e proprio market, ma poi anche eventi e vernissage: Confartigianato Liguria partecipa alla Genova Jeans Week con un’expo ricca di eccellenze del territorio all’interno della cornice di Palazzo Imperiale.

Gli artigiani liguri saranno i protagonisti indiscussi di questo evento, in programma dall’1 al 6 ottobre, realizzando dimostrazioni dal vivo e coinvolgendo il pubblico in attività pratiche. Sarà un’occasione unica per scoprire i segreti della lavorazione del jeans, dalle prime fasi di produzione fino alla creazione di capi unici e personalizzati.

Il programma è ricco di attività adatte a tutte le età. Bambini, ragazzi e adulti potranno partecipare a laboratori creativi, dove potranno dare libero sfogo alla loro immaginazione e realizzare oggetti originali con il denim (prenota qui). Per le scuole sono previsti laboratori di orientamento tutte le mattine, un’opportunità per scoprire le diverse professioni legate al mondo dell’artigianato.

Ma Palazzo Imperiale, in piazza Campetto 8, sarà anche il punto di partenza di un percorso lungo il Centro Storico. Dall’1 al 5 ottobre, infatti, alle ore 17:00 (e alle 15:00 del 5 ottobre), tour guidati gratuiti: un’ora e mezza in cui il pubblico avrà l’opportunità di scoprire come la celebre stoffa blu sia fonte di ispirazione per una moltitudine di creazioni artigianali. Oltre alla tradizionale sartoria, il jeans verrà reinterpretato in gioielli unici, oggetti in ceramica, restauri di mobili e persino in gusti di gelato e profumi (prenota qui).

L’Expo di Confartigianato rientra nell’ambito delle iniziative di Stile artigiano, realizzate con il contributo di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova.