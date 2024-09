Gms 2024, a Genova per la prima volta la giornata mondiale dei sordi

Genova. A Genova il 26-27-28 Settembre La Sezione Provinciale genovese dell’Ente Nazionale Sordi organizza dal 26 al 28 settembre tre giorni ricchi di eventi dallo sport alla cultura allo spettacolo per far conoscere la città di Genova agli oltre 3000 visitatori sordi che da tutta Italia si recheranno a Genova per dimostrare il proprio orgoglio di appartenenza alla Comunità Sorda.

Il programma prevede visite guidate in Lingua dei Segni per conoscere la città, i suoi palazzi storici, il cimitero monumentale di Staglieno, l’Acquario il 26 e 27 settembre.

Le famiglie con bambini saranno accolte alla Città dei Bambini per godere di qualche ora di giochi e relax dal Comitato Giovani Sordi della Liguria. Per gli appassionati di sport, giovedì 26 settembre alle 20:00 si terrà una partita di calcio a 7 al Coronata Village, con giocatori sordi ed ex-calciatori professionisti del Genoa e della Sampdoria.

Il ricavato sarà devoluto alle associazioni Insuperabili e alla Gigi Ghirotti. Venerdì 27 settembre si apre con il convegno “Cent’anni dopo: i segni lasciati nella lingua, nella società e nei legami” presso l’Aula Magna dell’Università di Genova in via Balbi, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla continua scoperta della nostra città, con visite guidate, per chiudere la serata con la cena HappyLIS al Bigo Cafè del Porto Antico.

La giornata di sabato 28 settembre si apre con una visita guidata particolare: Genova com’era, un viaggio nei luoghi “scomparsi” della città.

Anche questo evento sarà interamente in LIS. Alle 13:00 di sabato sordi e udenti potranno ritrovarsi in via San Benedetto, da dove alle 14:30 partirà un corteo che raggiungerà il Porto Antico attraversando il centro, dove sarà allestito un palco alla Calata Falcone-Borsellino che ospiterà, dalle 18:00 alle 23:00 circa, interventi delle autorità, dei rappresentanti dell’ENS e dell’European Disability Forum, seguiti da uno spettacolo teatrale con attori e performers sordi.

La manifestazione è nell’ambito dell’International Deaf Week commemorata a carattere mondiale.