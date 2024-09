Genova capitale dello sport, secondo fine settimana delle “Caruggiadi”

Genova. Sabato 28 e domenica 29 si svolgerà il secondo dei quattro fine settimana delle Caruggiadi, la manifestazione dedicata allo sport diffuso nel centro storico, con 12 spazi urbani dei Sestieri del Molo, Maddalena e Pré trasformati, a rotazione, in campi da gioco per praticare 20 discipline: atletica, badminton, basket, bocce, calcio, calcio balilla, calcio freestyle, esport, hockey, jujitsu, karate, orienteering, pallamano, pallavolo, parkour, rugby, scherma, subbuteo, swing, street dance e yoga. Alle 15, saranno presenti al Village di piazza Caricamento: l’assessore ai Centri Storici e il presidente del Municipio I Centro Est.

Questa settimana le attività coinvolgeranno: piazza Cernaia, giardini Rotondi, piazza delle Lavandaie, piazza delle Scuole Pie, piazza Durazzo. Il programma completo di questo fine settimana al link.

Tra gli appuntamenti di sabato, il quadrangolare di pallavolo categoria Under 11 tra Amatori Rivarolo, La Salle, Nuova Oregina e Sisport. Fischio di inizio in piazza Cernaia alle 12.30 e conclusione verso le 15. Campi di calcio da Tavolo e di Subbuteo saranno allestiti in piazza Durazzo e ospiteranno gli atleti degli Hornets Academy del club Rebels Genova, una realtà che da anni si dedica alla formazione e crescita di giovani giocatori di calcio in miniatura nel territorio. Tra i partecipanti ci saranno anche alcuni protagonisti della recente impresa azzurra ai Mondiali di Calcio da Tavolo, disputati la scorsa settimana in Inghilterra, dove la Nazionale ha trionfato. Accanto ai talenti medagliati degli Hornets Under 12 Alberto Capoferri, Alessandro Gandin e Filippo Careddu sarà presente anche Riccardo Berioli (argento nella selezione Under 16), attualmente tesserato per l’US Valponte di Genova. Sabato pomeriggio, i 4 atleti saranno presenti per partecipare a un torneo promozionale Under di calcio da tavolo, offrendo ai presenti un’occasione unica per vedere in azione i campioni di domani.

Nel pomeriggio protagonista alle Caruggiadi sarà anche l’Orienteering: i tecnici di FISO LIGURIA consegnano la mappa in mano ai partecipanti dove sono indicate le diverse “lanterne” da ricercare in Centro Storico. Per ogni lanterna è previsto un momento di interazione divertente sotto forma di quiz per misurare la propria conoscenza sui “caruggi” e sugli sport presenti in questa giornata. L’appuntamento è presso l’info Point di Piazza Caricamento dove sono previste partenze scaglionate tra le 15.00 e le 17.30

Domenica 29, il Calcio Freestyle ritorna alle Caruggiadi con uno show itinerante tra le 15 e le 17.30 nelle diverse piazzette coinvolte in questa giornata di evento. I performers d’eccezione pronti a raccogliere la sfida di coinvolgere il pubblico dei “caruggi” sono: Anastasia Bagaglini, campionessa del mondo femminile di specialità nel 2023 e Max Pica, atleta ligure in top ten agli ultimi campionati italiani.

Il Comitato Per Prè organizza una speciale Cirulla in occasione delle Caruggiadi. Questo gioco della tradizione genovese che ha saputo negli ultimi anni essere un catalizzatore sociale di giovani rientra nel programma dell’evento con un torneo che si svolge presso piazza vittime di tutte le mafie. Le iscrizioni si effettuano direttamente in loco dalle 18 presso il Comitato Per Pré e l’unica condizione è quella di portare con sé un mazzo di carte. Questo torneo rientra nella cornice Progetto di Comunità Centro Storico Genova con la collaborazione del Sestiere di Prè e del Sestiere del Molo.

Oltre alle discipline sportive di oggi, spazio anche per i giochi medievali: lo spazio del Village Carruggiadi in piazza Caricamento, in occasione con Ianua-Genova nel Medioevo, in collaborazione con il team San Giorgio, società sportiva genovese, ospiterà alcuni tornei di giochi medievali. In particolare sabato dalle 10 con il corteo dedicato sono protagonisti i combattenti del torneo di Spada.

Il progetto Caruggiadi è realizzato dal Comune di Genova- Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (che segue il coordinamento del Piano Integrato Caruggi), grazie al contributo di Fondazione Carige, nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.