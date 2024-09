Genoa, Zangrillo: “777 ancora proprietari, dobbiamo avere il coraggio di rivisitare le nostre aspettative”

Genova. Il presidente del Genoa Antonio Zangrillo ha parlato ieri sera a Telenord nella trasmissione We are Genoa. Proprio ieri la società aveva in programma un cda che ha visto Zangrillo stesso chiedere delucidazioni al rappresentante dei 777 Steven Pasko su come stiano davvero le cose: “Gli ho chiesto quale fosse la situazione e soprattutto se il Genoa è ancora di proprietà dei 777. La risposta è stata perentoria e assolutamente affermativa” ha detto il presidente.

Tuttavia Zangrillo ha anche sottolineato, con onestà, che il Genoa “deve navigare in un contesto che non è quello proposto 3 anni fa dai 777 con grandi proclami all’americana e Josh Wander che agitava il pugno sotto la Nord e prometteva la Uefa: questa è storia. Dobbiamo avere il coraggio di rivisitare le nostre aspettative, essere sinceri e coerenti. Quindi, come lo scorso anno avevo detto che l’obiettivo era una salvezza tranquilla, non posso che ribadire l’obiettivo per quest’anno”.

Prima di tutto il Genoa dovrà raggiungere l’autosostenibilità e per questo occorreranno sacrifici: “L’abbattimento del debito aumenta le nostre responsabilità perchè siamo sotto la lente. Ci aspetta una progressiva evoluzione verso l’autosostenibilità economica, che comporta un percorso difficile, soprattutto in un contesto in crisi come il calcio italiano. Tutti noi dobbiamo essere protesi a andare nel perseguire questo obiettivo che è un atto di responsabilità. Ci metto la faccia, anche su questo”.

I 777 stanno attraversando un momento difficile, con investimenti non andati per il verso giusto e A-Cap, società assicurativa tra i principali finanziatori di 777, che sta cercando di recuperare gli asset investiti per ridurre la sua esposizione sotto la pressione delle autorità di regolamentazione statunitensi. A-Cap, riporta il Financial Times, che detiene 11,5 miliardi di dollari di attività in cinque assicuratori e riassicuratori a sostegno di polizze vita e rendite per le famiglie americane, ha prestato miliardi di dollari alle aziende collegate a 777 o li ha ceduti al suo riassicuratore con sede alle Bermuda, 777 Re. Per questo A-Cap ha assunto un ruolo di controllo delle operazioni svolte dai 777, come è emerso da fonti legali vicine all’Everton, società che i 777 avevano intenzione di comprare.

In più i 777 devono difendersi dall’accusa di frode formulata da Leadenhall Capital Partners LLP e Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund PLC che chiedono un risarcimento danni affermando che 777 ha utilizzato 350 milioni di asset che non erano controllati dalla società di investimento o che “non esistevano” come garanzia.

Su questo Zangrillo ha sottolineato che le risorse del Genoa rimangono dentro il Genoa.