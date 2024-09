Genoa-Sampdoria sarà un derby blindato: sbarramenti, maxi controlli e anche un elicottero a vigilare sulla sicurezza

Genova. Sarà un derby blindato per timore degli scontri ampiamente annunciati quello che andrà in scena domani alle 21 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Oggi il tavolo tecnico che si è tenuto in Questura, ha predisposto un piano per la sicurezza senza precedenti per numero di uomini impiegati e dispositivi.

Le misure

Tra le decisioni prese quella di chiedere a Genoa e Samp la presenza in numero massimo degli steward per la gestione dei controlli all’ingresso.

Ma poi saranno le forze dell’ordine a gestire gli afflussi e i deflussi per e dallo stadio nella giornata di domani. E solo l’elenco dei partecipanti al tavolo tecnico di oggi rende l’idea del profilo di “alto rischio” assegnato al derby.

Oltre ai Dirigenti di Questura, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e di Frontiera, i referenti dei Comandi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, c’erano i responsabili del Piano Sanitario e dei servizi dei Vigili del Fuoco, nonché i rappresentanti delle due società sportive.

Sbarramenti e maxi controlli

In città sono stati previsti sbarramenti delle forze dell’ordine con tanto di alari (le grate alte quasi 3 metri) utilizzati per le manifestazioni ad alto rischio non solo di tipo sportivo, ma – a quanto si apprende – non saranno utilizzati preventivamente durante il match. Saranno invece montati solo in caso di disordini. In tutto gli uomini delle forze dell’ordine in campo saranno circa 350.

Saranno potenziati al massimo i servizi dinamici e in generale i presidi di vigilanza, anche presso le sedi di ritiro delle squadre. Il monitoraggio dall’alto sarà garantito da un elicottero dell’VIII Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze.

Cancelli aperti in anticipo

Per facilitare le operazioni di afflusso dei tifosi, i cancelli verranno aperti dalle 18, una volta completate le coreografie e le conseguenti operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’impianto. La questura invita le tifoserie s a giungere allo stadio con il massimo anticipo.

Il timore per gli striscioni rubati

Fondamentale per evitare una situazione fuori controllo sarà il controllo degli striscioni che saranno esposti al Ferraris. E’ noto infatti che la tensione tra le due tifoserie è altissima dopo i fatti del 5 maggio con i tafferugli in piazza Alimonda. In quell’occasione alcuni ultras doriani avevano rubato uno striscione agli avversari mentre i la gran parte dei tifosi rossoblù era in trasferta e i leader ‘daspati’ erano appunto a firmare.

La reazione dei genoani, poche ore dopo era stata altrettanto ‘oltraggiosa’ ne codice delle tifoserie, con l’ingresso nel club Ultras Tito di ponte Carrega e il furto di alcuni striscioni storici. Il timore è quello che gli striscioni rubati possano essere esposti e magari bruciati domani al derby. Sarebbe una vera e propria dichiarazione di guerra che tutti oggi vorrebbero evitare. E’ chiaro i controlli su quello che entrerà – o è già entrato – allo stadio – sarà decisivo per contenere problemi di ordine pubblico. A questo stanno lavorando da settimane gli agenti della Digos.