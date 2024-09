Genova.

71′ Arriva il giallo anche per Benedetti, che atterra Vasquez in scivolata

69′ Ammonizione per Vasquez, che atterra Tutino

68′ Tutino ci prova appena ha spazio, Vogliacco in caduta si oppone

68′ Corner per il Genoa, la palla arriva a Badelj che colpisce di testa, Silvestri controlla senza problemi

Genoa-Sampdoria, tutte le immagini del derby di Coppa Italia

64′ Nel Genoa esce Vitinha, dentro Miretti

64′ Ammonizione per Vieira, fallo su Thorsby

62′ Nella Sampdoria escono Coda, Akinsanmiro e Ioannou per Tutino, Benedetti e Barreca

56′ Ammonizione per Bani, che rallenta la ripresa del gioco

56′ Ancora un angolo guadagnato dalla Sampdoria che però non viene sfruttato

54′ Nel Genoa fuori Sabelli per Zanoli e Martin per Matturro

51′ Rimessa lunga di Sabelli in area di rigore, Thorsby tocca di testa Silvestri para senza problemi

48′ Ammonito Vitinha che allunga il piede su Silvestri, compiendo un fallo gratuito

46′ Si riparte senza cambi. Palla al Genoa

Il Genoa chiude in vantaggio 1 a 0 il primo tempo. Segna Pinamonti al 9′ di gioco. I rossoblù sfruttano un rinvio maldestro dal fondo di Romagnoli e l’ex Sassuolo fredda Silvestri nell’angolino basso alla destra del portiere. Il numero 19 nell’esultanza va a prendere la maglia di Malinovskyi per la dedica al compagno infortunato. La partita è stata equilibrata ma a differenza delle ipotesi della vigilia non è stato il Genoa a dominare il possesso palla. La Sampdoria ha tenuto più spesso il pallone tra i piedi mentre il Grifone ha giocato sui palloni recuperati e proprio così è arrivato il goal. I blucerchiati hanno creato andando al tiro con Depaoli nel cuore dell’area e poi con Coda. Una grande occasione anche al 44′ con un tiro a incrociare di La Gumina andato fuori. Nel Genoa da segnalare una gran bella giocata di Vitinha in area, con la conclusione ravvicinata poi sporcata da Romagnoli.

45′ Due minuti di recupero

45′ Ancora un corner guadagnato dalla Sampdoria, palla non sfruttata perché arriva un cross dalla trequarti di Ioannou che però finisce sul fondo

44′ La Gumina! Si porta avanti la palla col destro e poi scaglia un sinistro insidioso in diagonale che viene deviato in angolo.

42′ Cartellino giallo anche per Depaoli: pestone su Badelj

39′ Corner guadagnato dalla Sampdoria: Bani di testa libera l’area di rigore e si rifugia in angolo. Meulensteen però non trova compagni sulla battuta, ma Frendrup

37′ Occasione Genoa! Vitinha addomestica un pallone non facilissimo ricevuto da Badelj, si libera con una magia del diretto avversario e sbaglia la conclusione tirando alto

37′ Giallo anche per Badelj, evidente il suo tocco di mano

36′ Ammonito Ioannou, reo di aver trattenuto Sabelli in corsa

33′ Ammonizione per La Gumina che protesta non si sa perché, avendo la sua squadra guadagnato un calcio di punizione

27′ Punizione profonda di Martin, Silvestri esce sicuro in presa alta

24′ Occasione Sampdoria! Ancora Coda prima col sinistro crossa in mezzo, ma dopo la respinta della difesa rossoblù ci prova col destro al volo. Leali si tuffa alla propria sinistra e devia

23′ Sampdoria ancora alla ricerca del pareggio: Depaoli riesce a superare l’opposizione di Vasquez e crossa in mezzo dove però non ci sono compagni

22′ Calcio piazzato di Ioannou direttamente verso la porta di Leali, al portiere sfugge il pallone, ma la sfera rimane lì e il numero 1 la può riconquistare

11′ Coda! Destro al volo insidioso dell’ex dal centro dell’area di rigore su cross dalla destra di Bereszinskyi. Leali vola e devia

9′ Gol del Genoa! Pinamonti porta in vantaggio il Grifone e dedica la rete a Malinobskyi mostrando la maglietta dello sfortunato compagno di squadra. Silvestri tocca corto per Romagnoli, che pasticcia. Il Genoa recupera palla con Badelj e Pinamonti da posizione centrale batte Silvestri calciando rasoterra alla destra del portiere.

8′ Il primo tiro in porta è di Vitinha. Il numero 9 è innescato da un break di Frendrup a centrocampo. Il portoghese si allarga e

7′ Depaoli entra in area di rigore, è inseguito da Thorsby e riesce a trovare lo spazio per il tiro col sinistro. Palla schiacciata che termina a lato alla sinistra di Leali

5′ Ora è il Genoa a manovrare sulla propria tre quarti, addirittura in area di rigore, alla ricerca di uno spazio

4′ Primi minuti giocati a ritmi abbastanza blandi, con la Sampdoria che prova a far girare il pallone e il Genoa che attende

1′ Si parte con palla alla Sampdoria, che attaccherà verso la Gradinata Nord

Tutto pronto al Ferraris per Genoa-Sampdoria. Un derby di paura dal punto di vista dell’ordine pubblico, un derby che torna dopo due anni di assenza grazie agli incroci di Coppa Italia in un’atmosfera diversa rispetto a quella colorata e di sano sfottò tra le due tifoserie. In tanti, probabilmente spaventati dal clima di tensione, hanno rinunciato alla partita. Sono parecchi i vuoti nei Distinti.

Sedicesimi di finale, in palio il passaggio del turno e il match contro la Roma, senza neanche l’opzione del pareggio come palliativo per evitare il ‘menaggio’ da chi tifa l’altra squadra.

Squadre che arrivano con sentimenti diversi alla gara. Genoa, in Serie A reduce da una brutta partita a Venezia che ha fatto riemergere alcuni mal di pancia nei tifosi più esigenti, con l’infortunio di Malinovskyi ultima tegola in una squadra già abbastanza contata. Sampdoria che ha cambiato allenatore e dopo il tonfo di Cosenza si è riscattata nella partita casalinga contro il Sudtirol e un germe di quella identità che Sottil sta cercando di costruire.

Se gli undici di Gilardino erano abbastanza scontati, con Thorsby titolare a centrocampo e Vogliacco preferito a De Winter, i blucerchiati si presentano con tanti cambi rispetto a sabato. Il più eclatante è Tutino in panchina. Sottil ha fatto parecchia pretattica visto che aveva dichiarato che avrebbe schierato la formazione migliore per l’obiettivo di passare il turno. La Gumina è dunque titolare accanto a Coda. In campo dal primo minuto anche Akinsanmiro, Meulesteen e Vieira.

Genoa: Leali, Vogliacco, Bani, Vasquez, Sabelli (54′ Zanoli), Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin (54′ Matturro), Vitinha (64′ Miretti), Pinamonti.

Allenatore: Alberto Gilardino

A disposizione: Gollini, Sommariva, De Winter, Bohinen, Ekhator, Marcandalli, Ankeye, Kassa, Accornero, Ahanor, Masini.

Sampdoria: Silvestri, Bereszynski, Romagnoli, Vulikic, Depaoli, Akinsanmiro (62′ Benedetti), Meulesteen, Vieira, Ioannou (62′ Barreca), Coda (62′ Tutino), La Gumina.

Allenatore: Sottil

A disposizione: Vismara, Ravaglia, Riccio, Bellemo, Kasami, Borini, Venuti, Giordano, Yepes, Veroli, Sekulov.

Arbitro: La Penna di Roma 1

Ammoniti: Badelj, Vitinha, Bani, Vasquez (G); La Gumina, Ioannou, Depaoli, Vieira, Benedetti (S)

Spettatori: 28.575