Genoa-Sampdoria, da lunedì 23 settembre al via la vendita libera dei ticket per il derby di Coppa Italia

Genova. Lunedì 23 settembre alle ore 10 scatterà la fase di vendita libera dei biglietti del derby della Lanterna in programma mercoledì 25 (ore 21), match valido per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa.

I ticket sono acquistabili anche online su genoacfc.vivaticket.it e nelle ricevitorie autorizzate, per acquistarli non occorre la fidelity card.

Lunedì, martedì e mercoledì il Ticket Office in via al Porto Antico 4 è aperto con orario continuato 10-19 (lo store per il merchandising lunedì invece apre alle 15, mentre dal mattino gli altri giorni).

Martedì e mercoledì titoli di accesso reperibili pure al Genoa Store di via Vittorio Veneto 48. Nei punti vendita del club fino a mercoledì in vigore la promo derby. C’è lo sconto di 12 euro per un acquisto di almeno 50 e cumulabile con altre promo.

Prezzi Base / INTERO (UNDER 16)

DISTINTI CENTRALI: 80 (40)

DISTINTI LATERALI: 60 (30)

GRADINATA LATERALE: 30 (15)

TRIBUNA INFERIORE: 120 (60)