96′ Pareggio del Genoa! De Winter di testa insacca nel cuore dell’area di rigore su cross di Vitinha

94′ Pellegrini resta a terra dopo un contrasto e l’arbitro fischia anche se l’azione sta andando avanti. Proteste del pubblico. De Rossi viene espilso

93′ Tentativo di Vitinha, ma il tiro è troppo debole e la palla termina tra le braccia di Svilar

91′ Ammonizione per Shomurodov che perde palla e fa fallo su Martin

Genoa-Roma la partita per immagini

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

86′ Corner guadagnato da Ekhator. Nulla di fatto sugli sviluppi, ma il Genoa guadagna comunque un calcio piazzato sulla fascia destra

81′ Nella Roma fuori Dovbyk per Shomurodov

80′ Nel Genoa escono Ekuban per Ekhator e Badelj per Bohinen

79′ Occasione Genoa: calcio piazzato di Malinovskyi, Svilar respinge, il più vicino è De Winter che però non riesce ad arrivare, irrompe Vitinha che calcia a botta sicura ma colpisce lo stesso De Winter, finito a terra con un avversario

75′ Grande intervento di Badelj che si fa mezzo campo a inseguire Koné per contrastarlo al momento del tiro: palla in corner

71′ Battuta di Pellegrini, colpo di testa spalle alla porta di Cristante e palla alta

70′ Ammonizione per De Winter che stende Baldanzi, ammonito anche Gilardino

67′ Calcio piazzato di Malinovskyi che passa la barriera, ma è centrale. Svilar blocca

65′ Ammonizione per Pellegrini, che blocca una ripartenza del Genoa

61′ Triplo cambio nella Roma: fuori Pisilli per Pellegrini, El Shaarawy per Celik e Dybala per Baldanzi

61′ Occasione Genoa: stavolta è Badelj a provare il tiro in area, ma Cristante si immola e respinge col corpo

61′ Occasione Genoa! Scambio Malinovskyi – Vitinha – Ekuban e i rossoblù guadagnano un corner per il tiro respinto da Svilar in uscita.

59′ Discesa di Vitinha, che si accentra e prova il rasoterra da fuori area. Palla fuori

54′ Occasione Genoa: ancora Ekuban conquista un pallone e si invola verso la porta, sceglie di tirare sbagliando la misura del diagonale, palla ampiamente fuori

54′ Occasione Genoa: discesa di Ekuban sulla destra, cross basso per Pinamonti, che non riesce ad arrivare sul pallone.

53′ Grande parata di Gollini, che col ginocchio dice di no al tiro al volo di Dovbyk su cross di Dybala

50′ Entra Hermoso nella Roma al posto dell’infortunato

49′ Infortunio per Saelemaekers, che è in lacrime fuori dal campo e viene portato a braccia un panchina

46′ Si riparte con due cambi: nel Genoa fuori Thorsby per Malinovskyi e Vogliacco per Vitinha, cambia il modulo passa a 4 dietro

Dopo una prima parte di gara di grande equilibrio, con entrambe le squadre che non sono riuscite a creare nette occasioni da gol da impegnare i portieri nella prima mezz’ora, la Roma è passata in vantaggio con Dobvyk al 37′ dopo aver premuto il piede sull’acceleratore. Ci sono voluti cinque minuti di consulto var per convalidare la rete, inizialmente annullata. Dopo un grande intervento di Gollini su Pisilli davanti alla porta, è Dovbyk mette in rete, ma l’arbitro fischia il fuorigioco su indicazione del guardalinee. Lungo check al var e alla fine arriva l’ok dopo una valutazione sulla posizione di Mancini. Gollini ha salvato il risultato in due occasioni al 32′ e al 34′ prima sullo stesso Dobvyk, servito da Dybala davanti alla porta, poi su El Shaarawy a togliere il pallone dal secondo palo.

Genoa che non è partito male, ma non è riuscito a pungere. Gilardino, con la scelta di Ekuban rispetto a Vitinha, ha provato a dare più profondità alla squadra. Il numero 18 gira attorno a Pinamonti, a volte gioca spalle alla porta per andare a fare sponda e prendere il pallone. Pinamonti invece non è molto in partita. Mancini, N’ Dicka e Angelino non sono clienti facili. Serve più qualità per provare a scardinare la difesa giallorossa, sinora attaccata solo col gioco aereo e pochi scambi rapidi.

51′ Ora è il Genoa a guadagnare un corner

49′ Corner per la Roma. Genoa che ha accusato il colpo. I giallorossi affondano con gli inserimenti. Gollini ci mette una pezza lui, poi la palla viene deviata da Vasquez. Sugli sviluppi nulla di fatto. Riparte il Genoa con una rimessa dal fondo

45′ Saranno sette i minuti di recupero

44′ Ammonizione per Pisilli

43′ Dopo ben cinque minuti l’arbitro convalida la rete di Dovbyk. Roma in vantaggio



37′ Ancora un grande intervento di Gollini su Pisilli davanti alla porta, poi Dovbyk mette in rete, ma l’arbitro fischia il fuorigioco su indicazione del guardalinee. Lungo check al var.

34′ Ancora Gollini straordinario, stavolta su El Shaarawy, deviazione decisiva in uscita con la mano destra a mettere in angolo su un tiro destinato al secondo palo

32′ Miracolo di Gollini! Dybala va via a De Winter e appoggia per Dovbyk che col sinistro calcia praticamente un rigore in movimento. Straordinario Gollini che si tuffa e addirittura arpiona il pallone.

24′ Ripartenza della Roma dopo un’azione del Genoa in area di rigore con Thorsby. I giallorossi arrivano in area con Koné che tira col destro, palla alta

23′ Colpo di testa di N’Dicka su calcio piazzato di Dybala. Palla alta

21′ Tiro cross di Saelemaekers verso il secondo palo, palla lunga per tutti

18′ Sabelli subisce un colpo al ginocchio e resta a terra, la Roma prosegue l’azione e solo quando Vogliacco interviene a interrompere l’azione i giallorossi decidono di spedire la palla nei Distinti

16′ Cross di Vasquez dalla sinistra, colpo di testa di Ekuban che non era proprio in posizione ideale: palla fuori

15′ Sul secondo angolo arriva il colpo di testa di Cristante che termina fuori

14′ Sul corner il colpo di testa di Mancini viene deviato da Vasquez ancora in angolo

12′ Intervento in area di De Winter che calcia il pallone e incoccia anche il piede di Dybala, che resta a terra. La palla poi viene spazzata in angolo

9′ Genoa che comanda le operazioni in questi primi minuti, Gilardino chiede alla squadra compattezza

6′ La battuta dall’angolo di Martin è un po’ arretrata per i compagni, alla fine Sabelli prova una specie di tito-cross e trova pronto Svilar

5′ Primo corner guadagnato da Ekuban, che trova la deviazione di Cristante sul tentativo di passaggio

4′ Frendrup intercetta un bel pallone a centrocampo, servizio per Ekuban che preferisce non fare il cross di prima. Appoggio per Martin e palla in mezzo per Thorsby, ma Cristante anticipa il biondo del Genoa

1′ Si parte con palla alla Roma, Genoa che ha scelto di far giocare controsole gli avversari

Gilardino sceglie Ekuban accanto a Pinamonti e lascia Vitinha in panchina negli 11 che affronteranno la Roma. Anche Malinovskyi non parte negli undici titolari. Mattia Bani, convocato, non è neanche in panchina.

Pre partita dedicato al tennista Tsitsipas, tifoso rossoblù, a cui è stata consegnata maglia e pallone, con tanto di lancio di palline da tennis autografate ai tifosi e un torello durante il riscaldamento insieme ai giocatori. Ha raccontato di essere diventato tifoso del Genoa giocando alla playstation.

Genoa: Gollini, Vogliacco (46′ Vitinha), De Winter, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj (80′ Bohinen), Thorsby (46′ Malinovskyi), Martin, Ekuban (80′ Ekhator), Pinamonti.

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Marcandalli, Matturro, Accornero, Ahanor, Masini.

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Angeliño, Saelemaekers (50′ Hermoso), Pisilli (61′ Pellegrini), Cristante, Koné, El Shaarawy (61′ Celik), Dybala (61′ Baldanzi), Dovbyk (81′ Shomurodov).

Allenatore: De Rossi

A disposizione: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hummels, Paredes, Soulé, Dahl, Sangare.

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti: De Winter, Gilardino (G); Pisilli, De Rossi, Pellegrini (R)

Spettatori: 4916 biglietti venduti, di cui 2032 ospiti 28093 abbonati