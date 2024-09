Genoa, pienone anche contro la Roma. Oggi allenamento, in attesa del ritorno dei nazionali

Genova. Si preannuncia un altro pienone al Ferraris per il match delle 12.30 di domenica 15 settembre tra Genoa e Roma. Sono già oltre 30mila, abbonati compresi, i genoani in possesso del titolo di accesso. Esauriti i posti in Gradinata Nord, Gradinata Zena e Gradinata Laterale, fatti salvi quelli degli abbonati per la possibilità di rimessa in vendita.

Rimane qualche centinaio di biglietti per Distinti e Tribuna, poche disponibilità ancora per le Experience.

I prezzi (Under 16): Distinti Centrali: 100 euro (50), Distinti Laterali: 70 (35), Tribuna Inferiore: 140 (70). Prevendita in corso sul circuito Vivaticket, nel Ticket Office del Porto Antico 4, allo Store di Chiavari e nelle ricevitorie autorizzate. È possibile la rivendita del posto per gli abbonati, indicazioni su genoacfc.vivaticket.it .

Stamattina alle 10 è anche scattata la prevendita del settore ospiti sul circuito Vivaticket con obbligo di fidelity card (35 euro). I romanisti sono tra coloro che seguono di più la squadra in trasferta, per cui anche lì probabilmente ci sarà il tutto esaurito.

Oggi la ripresa al Signorini. Dei nazionali in giro per il mondo oggi gioca Malinovskyi con la sua Ucraina impegnata contro la Repubblica Ceca. Domani tocca a Vasquez in amichevole contro il Canada.

Gilardino conta di recuperare Bani, oltre a Matturro e Ankeye. Messias sembra più lontano dall’essere disponibile. Anche la Roma, dal canto suo, deve fare i conti con i dubbi che riguardano il centravanti Dovbyk e capitan Pellegrini, usciti malconci dalle gare con le nazionali.

Il presidente Zangrillo, ieri presente all’assemblea di Lega Serie A, ha commentato la situazione: “Abbiamo mezza squadra infortunata e l’importanza del gruppo sarà fondamentale. La Roma è squadra tostissima, che sta cercando di trovare il suo equilibrio. Noi puntiamo a confermarci, abbiamo tanti acciacchi in difesa ma Gilardino ha dimostrato che col gruppo si possono mettere delle pezze”.

Il presidente ha anche fatto riferimento al derby: “Io proprio per togliere pressione ho detto ai ragazzi di puntare sul campionato. È però chiaro che il derby è una partita che va vinta”.