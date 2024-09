Genoa-Juventus si potrebbe disputare a porte chiuse

Genova. I fatti di ieri sera potrebbero avere conseguenze che riguarderebbero la partita di sabato alle 18 contro la Juventus.

Alle luce dei tafferugli avvenuti ieri nelle strade vicine allo stadio poco prima e dopo il derby di Coppa Italia, Genoa-Juventus potrebbe disputarsi a porte chiuse. La decisione verrà presa nelle prossime ore, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sta prendendo in considerazione questa ipotesi.

Oggi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato così su X (ex Twitter): “Quanto accaduto in occasione del derby Genoa-Sampdoria non ha nulla a che fare con il calcio e con i valori che questo sport sa trasmettere. Episodi inaccettabili commessi da chi va allo stadio con l’unico scopo di alimentare disordini”.