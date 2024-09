Genoa-Juventus si giocherà a porte chiuse: è ufficiale

Genova. Genoa-Juventus, in programma domani alle ore 18 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, si disputerà a porte chiuse. Lo ha deciso il prefetto di Genova dopo le determinazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Il provvedimento è arrivato dopo gli incidenti che si sono verificati prima, durante e dopo il derby Genoa-Sampdoria. Con tutta probabilità anche Sampdoria-Juve Stabia (serie B, partita prevista per venerdì 4 ottobre alle 20,30) si giocherà senza pubblico.

Una punizione che pagheranno gli abbonati di Genoa e Sampdoria, i normali tifosi.

La determinazione dell’osservatorio riguarda altri incontri: la trasferta di domenica a Modena per la Sampdoria e poi le trasferte di Bergamo (5 ottobre), Roma (Lazio, 27 ottobre) e Parma (4 novembre) per il Genoa e quelle di Cesena (19 ottobre, da definire) e Cittadella (29 ottobre, da definire) per la Sampdoria.

Inizialmente l’Osservatorio aveva indicato anche Sampdoria-Mantova nel weekend 26-27 ancora in orario e data da definire, ma successivamente è stata rettificata.