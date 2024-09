Genoa-Juventus LIVE (0-2). Doppietta di Vlahovic

Genova.

62′ Nella Juventus fuori Gonzalez per Conceicao e Mckennie e Douglas Luiz

60′ Discesa di Zanoli, cross deviato e corner per il Genoa

55′ Raddoppio della Juventus: ancora Vlahovic che stavolta di sinistro insacca in diagonale su assist di Koopmeiners

53′ Ripartenza del Genoa con Bohinen, palla a Pinamonti che si libera per il tiro, ma viene respinto da Bremer

50′ Cartellino giallo per Fagioli, autore di un fallo da dietro su Zanoli

48′ Batte Vlahovic che sceglie l’angolo alla sinistra di Gollini e insacca: 0-1

47′ Calcio di rigore per la Juventus. Tocco di mano di De Winter in area di rigore

46′ Si riparte con palla alla Juventus senza cambi. Genoa che in questa ripresa attacca verso la Nord

Primo tempo da zero tiri in porta sia per il Genoa sia per la Juventus in un Ferraris senza pubblico. I bianconeri hanno più il pallino del gioco e cercano di sfruttare il giro palla come arma per scardinare la difesa rossoblù. Gli uomini di Gilardino, molto ordinati in questi primi quarantacinque minuti, provano a ripartire sfruttando tanto le corsie laterali. Uno dei più positivi è il classe 2008 Ahanor. Si segnala l’infortunio di Badelj intorno al 23′, che esce zoppicante dal campo sostituito da Bohinen.



45′ Due minuti di recupero

44′ Ci prova Nico Gonzalez con una sorta di conclusione-cross deviata che Gollini allontana.

43′ Calcio di punizione di Koopmeiners verso il centro dell’area, Vasquez libera in corner. Sugli sviluppi la Juventus tiene comunque palla ma riparte da dietro

41′ Cross di Kalulu dalla trequarti di destra verso il secondo palo, Yildiz non arriva

35′ Penetrazione di Yildiz in area di rigore, palla verso il centro dell’area di rigore. Bohinen libera

34′ Batte Vlahovic, palla sopra la traversa

32′ Fallo di Frendrup su Mckennie. Punizione per la Juventus poco dietro la lunetta dell’area di rigore

28′ Ammonito Frendrup per un contrasto su Nico Gonzalez

27′ Pressione di Ahanor su Danilo, che si rifugia in corner. Sugli sviluppi la palla resta al Genoa, ma si riparte da Gollini

25′ Il capitano è costretto a uscire: entra Bohinen

24′ Problemi per Badelj, che si accascia a terra toccandosi, sembra, il flessore.

17′ Triangolazione in area tra Koopmeiners e Gonzalez con l’ex atalantino che prova il diagonale: palla che attraversa l’area e termina sul fondo

14′ Scontro tra Bani e Mckennie in area rossoblù. Entrambi restano a terra, fallo in favore del Genoa

13′ Tentativo di Fagioli da fuori area respinto da Bani

6′ La battuta di Miretti viene respinta dalla barriera

5′ Ahanor guadagna un calcio di punizione da posizione molto interessante, vicino alla lunetta dell’area di rigore.

4′ Il cross di Miretti viene respinto dalla difesa bianconera in fallo laterale

3′ Primo corner guadagnato dal Genoa: Vitinha va sul fondo e prova a mettere in mezzo, Bremer devia sul fondo

1′ Si parte con palla al Genoa, che attacca verso la gradinata Sud in questo primo tempo

Un’atmosfera surreale quella dello stadio Luigi Ferraris per Genoa-Juventus, completamente vuoto per la decisione di far giocare a porte chiuse la partita dopo gli scontri di mercoledì sera dopo il derby. Squadra chiamata a una pronta riscossa dopo la sconfitta di Venezia e del derby.

Gilardino, alle prese con una coperta che più corta non si può, lancia il 2008 Ahanor titolare. Anche Miretti schierato dal primo minuto. In difesa torna De Winter. Martin e Sabelli in panchina.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Gollini, De Winter, Bani, Vaquez, Zanoli, Frendrup, Badelj (25′ Bohinen), Miretti, Ahanor, Vitinha, Pinamonti.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Vogliacco, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Ankeye, Matturro, Kassa.

Juventus: Perin, Danilo, Bremer, Kalulu, Rouhi, Mckennie (62′ Douglas Luiz), Fagioli, Koopmeiners, Gonzalez (62′ Conceicao), Vlahovic, Yldiz.

Allenatore: Motta.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Cabal, Savona, Mbangula.

Arbitro: Colombo.

Ammoniti: Frendrup (G); Fagioli (J)