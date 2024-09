Genoa, il gioiellino Ahanor prolunga sino al 2027 e intanto Gilardino recupera Bani

Genova. Il Genoa ha archiviato la seduta di metà settimana recuperando a poco a poco i nazionali e parte degli infortunati. Domenica arriva la Roma (ore 12.30) e il Ferraris sarà stracolmo come ormai abitudine: poche centinaia i tagliandi di Tribuna e Distinti ancora reperibili, fa sapere la Società.

Ad arbitrare sarà Giua. Per il fischietto di Calangianus (SS) la direzione numero 55. Il bilancio con il Genoa è di 7 partite con 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

In attesa di aggiornare le statistiche con la nuova partita, il Genoa è la squadra ad aver conquistato più falli (10) nell’ultimo terzo di campo nei primi 3 turni. Vitinha è primo in A per uno contro uno ingaggiati (52). De Winter è terzo nel torneo per duelli aerei vinti (15).

Contro ci saranno i giallorossi, al momento terzi per tiri effettuati (49).

Manca poco per raggiungere le 600 vittorie nel massimo campionato dall’istituzione del girone unico.

Se Bani dovesse giocare, per lui sarebbe la centesima presenza in tutte le competizioni con la maglia rossoblù. Il giocatore è rientrato in gruppo, mentre per Messias non ci sono novità e verranno fatte altre valutazioni giorno per giorno.

Intanto il club ha esteso l’accordo con Honest Ahanor fino al 2027. Per il sedicenne, su cui anche oggi si vociferava l’interesse della Juventus, una conferma importante. Sinora il terzino sinistro è sempre stato convocato in queste prime giornate di Serie A ed è considerato una delle migliori promesse giovanili. Ahanor è entrato nelle giovanili del Genoa da bambino dimostrando subito un talento fuori dal comune. Da allora ha sempre giocato sotto leva e ha vinto lo scudetto Under 18.

Gilardino attende il ritorno di Vasquez, ieri capitano nell’amichevole del suo Messico con il Canada, mentre Malinovskyi è già a disposizione.

Domenica al Ferraris saranno presenti i beneficiari della 20ª edizione di Un Cuore Grande Così, finalizzata ad attivare opportunità di socializzazione per i pazienti di comunità terapeutiche del territorio. Proseguono intanto le prelazioni, riservate agli abbonati, per il derby di C.I. Frecciarossa. Vicina quota 5 mila per i biglietti acquistati.