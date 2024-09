Genoa-Hellas Verona LIVE (0-0). Il primo tempo si chiude tra le proteste per la mancata espulsione di Harroui

Genova. Primo tempo a reti bianche tra Genoa ed Hellas Verona. Predominio territoriale dei rossoblù che sono andati vicini al gol in un paio di occasioni, la più clamorosa il tiro di Vasquez servito da Sabelli che si è stampato sulla traversa al 28′, ma anche Vitinha e Messias, nella stessa azione, hanno fatto fare gli straordinari alla difesa veronese al 15′. Dal canto suo il Verona si è affacciato dalle parti di Gollini sfruttando un errore di Vasquez in fase di impostazione e arrivando al tiro con Harroui al 33′: il portiere ha respinto.

Partita non facile per gli uomini di Gilardino, con il Verona ben messo in campo che non lascia troppi spazi e ricorre spesso al fallo. Grandi proteste in pieno recupero quando Harroui interviene malamente sulla caviglia di Vogliacco e prende solo il giallo. Già tre gli ammoniti scaligeri.

46′ Ammonizione per Harroui per un bruttissimo intervento su Vogliacco

45′ Tre minuti di recupero

40′ Ammonizione per Frendrup, che aveva toccato il pallone prima di franare addosso a Frese

37′ Corner guadagnato dal Genoa, con Dawidowicz che anticipa Vitinha. Sulla battuta di Martin il Verona libera

33′ Occasione Verona: errore di Vasquez in fase di costruzione, ne approfitta il Verona che arriva al tiro con Harroui, Gollini respinge

32′ Ennesimo fallaccio su Vitinha e Dawidowicz viene ammonito

32′ Il Verona si affaccia dalle parti di Gollini con Tengstedt che allarga per Frese, cross in mezzo bloccato dal portiere rossoblù

28′ Traversa di Vasquez! Grande azione del Genoa con Vasquez che ruba un pallone al Verona sulla propria trequarti e si invola. Allarga per Sabelli che gli serve un cioccolatino di ritorno. Il difensore con l’esterno sinistro tira in porta e colpisce il legno

24′ Cooling break

21′ Sulla punizione un colpo di testa di Frese regala il primo corner al Genoa

20′ Ammonito Suslov per una vistosa trattenuta ai danni di Badelj

18′ Calcio piazzato di Vitinha in area di rigore, De Winter colpisce di testa, ma senza imprimere quella forza per impensierire la retroguardia veronese. La palla viene rinviata dove c’è Messias: ancora un tiro del numero dieci che però finisce tra le braccia di Montipò dopo una leggera deviazione.

15′ Doppia occasione Genoa: bella azione sulla sinistra Martin-Vitinha, con palla in mezzo e tentativo di Messias, palla respinta da Duda. Arriva il portoghese rossoblù dal limite a tentare la conclusione col sinistro: palla fuori di poco

14′ Lancio dalle retrovie per Messias che in area ha un ottimo controllo, ma non trova il tempo giusto per il tiro e il Verona

13′ Verona che si è chiuso bene dopo i primi minuti, il Genoa con pazienza prova a cercare il varco giusto

5′ Gioco fermo per una pallonata in faccia involontaria di Lazovic a Vogliacco, che finisce a terra stordito, Verona che guadagna il primo corner della partita

4′ Genoa che subito gioca la profondità in un paio di occasioni.

1′ Partenza con il Genoa che ha la palla e attacca verso la Nord in questo primo tempo

Minuto di silenzio per la scomparsa di Sven-Goran Eriksson rispettato con applauso finale da parte di tutto lo stadio.

La calura si fa sentire al Ferraris per questo Genoa – Hellas Verona che in caso di vittoria del Grifone lo proietterebbe a 7 punti al pari di Inter e Torino, momentaneamente primi in classifica in attesa degli altri risultati.

Gilardino conferma dieci undicesimi della formazione vittoriosa a Monza. Manca solo l’infortunato Bani. Il ruolo di centrale sarà così ricoperto da De Winter con Vogliacco braccetto. In attacco Pinamonti e Vitinha.

Genoa: Gollini, Vogliacco, De Winter, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin, Vitinha, Pinamonti.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Ekuban, Ekhator, Marcandalli, Kassa, Accornero, Ahanor, Masini.

Hellas Verona: Montipò, Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese, Duda, Belahyane, Suslov, Harroui, Lazovic, Tengstedt.

Allenatore: Zanetti

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Sarr, Bradaric, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse, Ghilardi.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: Frendrup (S); Suslov, Dawidowicz, Harroui (V)

Spettatori: 2.654 biglietti di cui 388 ospiti. 28093 abbonati