Genova. “Fino allo svantaggio abbiamo fatto un’ottima gara, nel secondo tempo ci è mancato qualcosa, devo andare a rivedere la partita. Riporto quello che ho detto ai ragazzi poco fa anche perché li ho salutati, molti andranno in nazionale, quindi purtroppo non avrò a disposizione parecchi giocatori per preparare la prossima partita, arriveranno all’ultimo, però lavoreremo sempre con grande entusiasmo con chi rimarrà”. Questo il commento di Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro il Verona.

Nella ripresa l’Hellas è in effetti scesa in campo con un altro cipiglio e Zanetti, in conferenza, ha spiegato di aver detto che c’era la possibilità di crescere fisicamente come è accaduto con il Napoli, quindi di portare la partita in un binario a loro favorevole vincendo poi su dei dettagli come capita a questi livelli.

La prima analisi è su ciò che non è andato soprattutto nella ripresa e in particolare alla reazione dopo il gol: “Abbiamo pensato singolarmente, non abbiamo pensato più da squadra, indipendentemente dall’episodio del rigore. Dobbiamo pensare di rimanere sempre in gara, sempre in partita. Io credo che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo avuto l’occasione di passare in vantaggio, abbiamo creato situazioni per poter andare a fare il gol, dobbiamo concretizzare di più e alcuni giocatori devono prendersi la responsabilità di andare a giocarsi l’uno contro uno e di andare a determinare, come ha fatto Messias stasera, che ha fatto un’altra grande partita, e credo sia questa anche un po’ l’analisi adesso a caldo”.

Sui cambi Gilardino afferma di aver cercato di rimescolare le carte: “Non sempre va bene, dopo gol del 2-0 c’è stata troppa confusione da parte nostra, dobbiamo essere calmi, non frenetici e ci sarà modo di potersi migliorare”.

Il mister elogia l’atteggiamento dei suoi sino al gol: “È normale che bisogna concretizzare le occasioni e in serie A qualsiasi squadra ti può far male. Ci portiamo a casa questa sconfitta con amarezza, sarà da insegnamento a me in primis”.

Genoa-Hellas Verona, le immagini della partita

Gilardino commenta anche genericamente che le squadre medio-piccole si sono rinforzate tutte rispetto all’anno scorso.

E se il mister rossoblù perderà un po’ di nazionali, potrebbe però recuperare qualcuno dall’infermeria. “Bani, Zanoli, Miretti, Ankeye, Matturro: cercheremo con lo con lo staff medico di venirne a capo e quelli che staranno meglio entreranno in gruppo”. Sull’altro fronte c’è qualcuno che deve recuperare minutaggio, come Ekuban e qualcuno che è rimasto in campo anche oltre la fatica, come Pinamonti: “Lui aveva i crampi, era da togliere, ma mi serviva peso davanti. Caleb anche lui è rientrato da poco, quindi cerco di dargli più minutaggio possibile”.

Sulla prestazione di De Winter da centrale il mister commenta: “Se rimane attivo, sveglio, ha potenzialità importanti, ha margini di miglioramento incredibili che non sa nemmeno lui”.