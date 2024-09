Genoa, Gilardino: “C’è fragilità, ci dobbiamo salvare e voglio di più da certi giocatori”

Genova. Se nel primo tempo non ci sono stati tiri in porta ma il Genoa ha comunque tenuto il campo, nella ripresa la Juventus in dieci minuti ha chiuso la pratica con una doppietta di Vlahovic, spegnendo la piccola reazione finale con il gol di Conceição. Dai primi minuti della ripresa la squadra di Gilardino è apparsa proprio giù moralmente, ferita dopo una settimana difficile con la sconfitta a Venezia e quella in Coppa Italia nel derby contro la Sampdoria, che rimane a quota cinque punti dopo sei partite.

“Un primo tempo disputato bene, sia in fase difensiva sia in attacco. Non ho da recriminare nulla sull’atteggiamento – ha dichiarato Alberto Gilardino nel post partita -. Ingenuità come il fallo di mano del rigore condizionano la partita, soprattutto in squadre come la Juventus che hanno la forza di incidere“.

Il tecnico biellese ha sottolineato il suo costante focus su un obiettivo in particolare, anche quando la situazione era più positiva: “Io sono sempre stato cosciente che dovevamo salvarci, non arrivare a questo punto ad oggi però. Quest’anno ci sarà da battagliare fino all’ultima giornata, fino all’ultimo dettaglio. Questo è il momento di lavorare forte, stare zitti e ascoltare il meno possibile per andare avanti per la nostra squadra. Bisogna mettere in condizione Miretti e cercare di recuperare i giocatori che sono fuori. Voglio di più da certi giocatori. Vitihna ha fatto una buona partita, sta dando tutto. Può e deve determinare di più, sta facendo cose buone”.

Con Badelj che si aggiunge alla lista dei giocatori da valutare in chiave infortunio, uscito per un problema al flessore, Gilardino torna sul tema degli infortunati: “Se ci fosse la sicurezza di prendere uno svincolato pronto, che è molto difficile, sarei disposto ad ascoltare e a valutare. Questa sera ha giocato un 2008 (Ahanor) e un 2005 (Kassa). Giocano i giovani che hanno fatto una buona partita e li stiamo valorizzando e ci dobbiamo salvare. Sono convinto che ce la faremo. Badelj ha fatto gli straordinari, idem Bani con tre partite in una settimana. Kassa è entrato bene, pretendo molto di più da Ankeye, Matturro e Bohinen perché sono loro a dover pretendere da loro stessi. I ‘vecchietti’ stanno dando tutto. Sono tutti desiderosi di giocare, hanno voglia di stare nel gruppo nelle difficoltà. Dopo il derby ho detto ai ragazzi che il nervosismo si deve trasformare subito in energia positiva“. Anche Messias sarà valutato nei prossimi giorni, mentre su Accornero e Masini: ” Si allenano con la squadra ma non gli ho convocati, valutazione mia”.

“C’è più fragilità in questo momento. Dobbiamo recepire bene i messaggi dati dentro gli allenamenti. I ragazzi lo sanno, non avremmo fatto un primo tempo del genere contro la Juventus dopo il derby. Credo che da questi momenti si debba maturare velocemente. Il campionato è molto lungo e c’è tempo per far punti e migliorare. Quello che dobbiamo avere nella testa è che dobbiamo rimanere agganciati al risultato“, chiosa Gilardino.