Genova. C’è Morten Frendrup a parlare in sala stampa dopo il pareggio casalingo contro la Roma. Per lui fascia da capitano all’uscita di Badelj e una prestazione come sempre maiuscola. “L’importante è che io resti sempre me stesso, ma è stato molto bello quando Milan me l’ha data”.

Il danese è di una timidezza inversamente proporzionale alla sua grinta sul campo ed è di poche parole, ma bastano quelle per comunicare tutta la sua felicità per la partita.

“Nel secondo tempo penso che siano cambiate alcune cose, abbiamo messo più pressione, più coraggio, più cross nell’area di rigore e alla fine siamo riusciti a pareggiare”.

La sua posizione in campo si sta modificando in questi mesi con decisamente più palloni toccati oltre che conquistati: “Gioco più partite, ho più responsabilità. È un bel gruppo e un bell’ambiente, in questo momento sono felice”. A chi gli fa notare che è il giocatore più importante della squadra replica da vero capitano: “Tutti sono importanti, è uno sport di squadra. Contiamo l’uno sull’altro, anche chi entra”.

Per lui è un momento magico, con l’esordio in Nazionale maggiore: “Per me è un grande sogno rappresentare il mio paese, sono fortunato e veramente contento di aver raggiunto questo traguardo”.

guarda tutte le foto 39



Genoa-Roma la partita per immagini

Ora c’è il derby: “Sappiamo che derby è una partita importante e anche noi la stiamo aspettando”.