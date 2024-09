Genoa e Sampdoria fantasia a rischio: Messias in forse, Tutino “quasi out”

Genoa e Sampdoria stanno lavorando per la ripresa dei campionati dopo la pausa delle nazionali. I rossoblù saranno impegnati domenica a Marassi alle 12,30 contro la Roma per la 4^ di Serie A. Giornata numero 5 in Serie B, con la Sampdoria in trasferta a Cosenza alle ore 15 sempre di domenica. I destini delle squadre torneranno a incrociarsi il 25 settembre in occasione dell’attesissimo derby di Coppa Italia (ore 21) ma nel frattempo sono entrambe in apprensione per i loro uomini di maggiore qualità.

In casa Genoa, ci si prepara a un fine mese di fuoco. Dopo la sfida contro i capitolini ci sarà sabato 21 il Venezia, poi il derby – la data non è il caso ripeterla – e per finire la Juventus. La sconfitta contro il Verona ha raffreddato il grande entusiasmo dopo le prime due uscite. Per la sfida di domenica è in forse Junior Messias. Il giocatore ha riscontrato un problema muscolare al termine dell’ultimo turno di campionato. In questi giorni si stanno facendo le valutazioni del caso. L’integrità fisica dell’ex Milan è particolarmente importante quest’anno, visto che il mercato ha “portato via” Gudmundsson senza far arrivare un sostituto con le medesime caratteristiche.

Anche a Bogliasco si è in apprensione per il giocatore di maggiore estro della squadra. Anche qui un problema muscolare per il giocatore di maggior talento, Gennaro Tutino. Nulla è ancora certo ma la convocazione è in forte dubbio per la partita contro il suo ex Cosenza. Al suo posto potrebbe essere schierato titolare uno tra Borini e Sekulov.