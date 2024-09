Genoa, Ahanor: “Esordire a 16 anni emozione unica”

Genova. È entrato nella storia come il primo sedicenne nella storia del Genoa a esordire dal primo minuto. Honest Ahanor, classe 2008, ha disputato un buon primo tempo come esterno sinistro. “Un’emozione unica, specialmente con la maglia della squadra che indossi sin da bambino” racconta in sala stampa.

Ahanor, che ha un contratto fino al 2027. Ha sempre fatto parte della prima squadra in queste prime giornate di Serie A ed è considerato una delle migliori promesse giovanili. Da quando ha iniziato a giocare nel Genoa, a 5 anni, ha sempre giocato sotto leva e con il Grifone ha vinto lo scudetto Under 18.

Confessa di aver vissuto il pre-partita con un po’ di ansia. “Quando il mister mi ha dato la pettorina nella rifinitura ci sono stati alti e bassi, emozioni, poi sono riuscito a tranquillizzarmi grazie al gruppo. In campo ho pensato a divertirmi, a essere in funzione della squadra. Dedico questo esordio alla mia famiglia, alle persone che mi sono sempre state accanto.”.

Nonostante tutto per lui la serata è stata indimenticabile. “Sono emozioni forti che vivrò per tutta la mia vita. Ringrazierò sempre un allenatore che mi ha permesso di andare al Genoa”.

Sul momento della squadra dice: “Nonostante le sconfitte restiamo sempre con la testa alta, consapevoli del nostro potenziale e ogni partita può portare i tre punti”.