Genoa, 100 anni fa la vittoria del 9^ Scudetto

Cento anni, è cambiato il mondo più di una volta ma la passione per il Genoa non è diminuita, anzi. La festa di ieri sera per il compleanno numero 131 del Grifone ne è la testimonianza. Ne sono passate di avventure in questo secolo che separa alla vittoria del 9^ Scudetto del Grifone, l’ultimo della storia rossoblù.

Era il 7 settembre 1924. I rossoblù pareggiarono la finale di ritorno 1 a 1 contro il Savoia a Torre Annunziata (Napoli) vincendo così il tricolore grazie alla vittoria per 3 a 1 della gara di andata. Savoia, un nome particolare per una squadra del Sud, ma la denominazione è un omaggio ai sovrani del Regno d’Italia.

La finale tra il Genoa e la squadra campana arrivò dopo che le due compagini vinsero i rispettivi raggruppamenti, quello del Nord e quello del Sud. La tormentata semifinale del Genoa fu contro il Bologna, con il Grifone che vinse 1 a 0 all’andata mentre al ritorno vinse 2 a 0 a tavolino per l’invasione di campo di alcuni tifosi felsinei.

Il Genoa tra regular season – termine che all’epoca sarebbe stato bandito – semifinali e finale perse soltanto 3 partite su 26. Parteciparono alla massima serie anche la Sampierdarenese, che con 18 punti si salvò nel girone “a” e l’Andrea Doria, che chiuse a metà classifica con 21 punti il girone “b”.